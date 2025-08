Année scolaire 2025-2026

Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir plus de 2,52 millions d’élèves

Selon les prévisions, Hô Chi Minh-Ville comptera près de 2.528.800 élèves pour l’année scolaire 2025-2026, soit une augmentation de plus de 39.600 par rapport à l’année précédente. Le Comité populaire municipal a publié le rapport N°19 sur l’évaluation de la mise en œuvre des tâches de l’année scolaire 2024-2025 et les préparatifs en vue de la nouvelle année 2025-2026.

>> L’éducation transforme un village reculé des Thai à Thanh Hoa

>> Favoriser le droit à l'éducation grâce aux internats

>> L'éducation à la culture nationale dans le contexte de la mondialisation

D’après ce rapport, la ville devrait enregistrer un effectif total de 2.528.789 élèves. Parmi eux, le niveau primaire regroupera le plus grand nombre avec 939.002 élèves, en baisse de 9.485 par rapport à l’année précédente ; le secondaire de premier cycle (collège) accueillera 759.278 élèves, soit une hausse de 42.978 ; l’enseignement préscolaire comptera 478.458 enfants, en augmentation de 4.737 ; enfin, le secondaire de second cycle (lycée) atteindra 352.051 élèves, soit une hausse de 1.402.

Pour répondre à cette croissance, la ville prévoit de mettre en service 1.287 nouvelles salles de classe financées par le budget public, dont 151 pour les établissements préscolaires, 585 pour le primaire, 412 pour le secondaire de premier cycle et 112 pour le secondaire de second cycle. En complément, environ 200 salles pour le préscolaire et 190 salles pour les autres niveaux seront construites grâce à des investissements issus de la mobilisation de ressources sociales.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville affirme qu’en dépit de l’augmentation des effectifs, la ville s’engage à garantir une place scolaire pour 100% des enfants vivant sur son territoire. Toutes les infrastructures, équipements et conditions pédagogiques nécessaires seront assurés conformément aux exigences du programme national d’éducation générale.

Text et photo : Quang Châu/CVN