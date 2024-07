La presse cambodgienne apprécie les résultats de la visite du président Tô Lâm

Des agences telles que l’Agence Kampuchea Presse (AKP), Kampuchea Thmey, SBM News, CNC, DAP News et FRESH News ont rapporté en détail les rencontres entre le président Tô Lâm et les dirigeants cambodgiens, abordant une variété de thèmes et de sujets d'importance.

SBM News s’est intéressé à l’entretien, le 12 juillet entre le président Tô Lâm et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.

Il a cité le président Tô Lâm affirmant que le Vietnam a toujours mis en œuvre une politique cohérente d'amitié et de confiance avec le Cambodge sur la base des relations de coopération global et de bon voisinage et de l’histoire de lutte contre les ennemis communs, et a souligné l'importance des mécanismes de coopération bilatérale existants entre les deux pays à tous les niveaux, en particulier de la promotion des échanges entre les peuples.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sen a exprimé son accord avec les remarques du président vietnamien sur les relations entre les deux pays. Il a déclaré que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam atteindra l’objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030.

Le dirigeant cambodgien s’est dit persuadé que le Vietnam rejoindra le Groupe des pays en développement (G20), deviendra un pays développé et apportera ainsi des impacts positifs aux pays voisins tels que le Cambodge et le Laos.

Renforcement de la coopération des deux pays

Le journal Kampuchea Thmey (Nouveau Cambodge) a pour sa part souligné l’entretien, le 13 juillet, entre le président Tô Lâm et le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadi Hun Manet, lors duquel les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération pour le bénéfice des deux peuples et des deux pays.

Le chef de l’État vietnamien a affirmé que le Vietnam et le Cambodge continueront de renforcer leurs relations de coopération sous la devise du bon voisinage, sur la base des cultures similaires, s’engageant à renforcer et à élargir la coopération Vietnam-Cambodge pour le bénéfice des deux peuples et des deux pays.

Le journal a cité le Premier ministre cambodgien qui a souligné la nécessité de renforcer et d’élargir davantage la coopération entre le Cambodge et le Vietnam.

L’AKP a rapporté l’entrevue entre le président Tô Lâm et la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge Khuon Sodary.

Elle a affirmé les bonnes relations entre les assemblées nationales des deux pays honorées façonnées et maintenues au fil de nombreuses générations de leurs dirigeants et qu’elle n’oubliera jamais le soutien du Vietnam à la cause de la libération du peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot et au développement économique du royaume.

En plus des rencontres de haut niveau, les médias cambodgiens ont également mis en lumière d'autres activités du président vietnamien durant sa visite.

