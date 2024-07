Le Vietnam et le Cambodge resserrent leur coopération dans le domaine forestier

La 27 e réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN chargés de la foresterie (ASEAN Senior Officials on Forestry - ASOF 27) a eu lieu en Indonésie les 18 et 19 juillet, selon le Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

>> Le Vietnam et le Cambodge resserrent leur coordination

>> Le commerce Cambodge - Vietnam atteint plus de 1,4 milliard d'USD

>> Resserrer la coopération Vietnam - Laos et Vietnam - Cambodge

Photo : CTV/CVN

En marge de l'événement, la délégation vietnamienne conduite par Pham Hông Luong, directeur adjoint du Département des forêts, a eu une réunion avec son homologue cambodgien et a signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale dans le secteur forestier pour la période 2024-2029.

Les deux parties ont convenu de collaborer dans le partage d'informations et d'expériences, la recherche scientifique, la protection des forêts, de promouvoir les investissement dans le secteur forestier et le commerce du bois, de restaurer les écosystèmes et de préserver la biodiversité transfrontalière, etc.

Elles se sont engagées à coopérer dans la lutte contre l'exploitation et le transport illégaux du bois et des produits à base de bois, le braconnage illégal de la faune et de la flore, ainsi que dans l'adaptation et l'atténuation des impacts du changement climatique.

L'ASOF 27 est un événement annuel sur la foresterie des pays de l'ASEAN, visant à préparer un rapport pour la 46e conférence des ministres de l'Agriculture et de la Sylviculture de l'ASEAN (AMAF 46).

Lors de la réunion, la délégation vietnamienne a mis à jour l'état actuel des ressources forestières, de nouvelles politiques et réglementations forestières du Vietnam, en particulier sur la gestion durable des forêts, la certification forestière et la mise en œuvre des engagements internationaux dans le secteur forestier. Le Vietnam a également souligné les opportunités, les défis et les recommandations visant à améliorer la gestion durable des forêts dans la région de l'ASEAN.

La délégation vietnamienne a également engagé des discussions et des échanges avec les pays partenaires et les organisations internationales pour promouvoir les activités de coopération et mobiliser des ressources pour le secteur forestier vietnamien.

VNA/CVN