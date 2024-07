Empreintes laissés par Nguyên Phu Trong dans la mémoire de politiciens étrangers

De nombreux politiciens étrangers ont adressé des condoléances sincères au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, soulignant son rôle et ses contributions au développement du mouvement communiste, du monde progressiste et de la politique de gauche dans le monde.