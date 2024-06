La 47e Journée de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la participation de 3.000 délégués locaux et de nombreux invités étrangers. Le général de corps d'armée Vo Minh Luong, vice-ministre de la Défense, le général de division Nguyên Van Long, vice-ministre de la Police, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt et l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Huy Tang y ont participé.

Dans son discours, le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet a souligné que l'événement visait à commémorer et à honorer les contributions de générations de soldats et de personnes qui ont courageusement donné leur vie pour la nation.

Le Premier ministre cambodgien a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au peuple et aux dirigeants vietnamiens pour leur aide et leur contribution à la libération du Cambodge du régime génocidaire.

À cette occasion, le Premier ministre cambodgien a remercié le gouvernement et l'Armée populaire du Vietnam pour leur aide dans la transformation d'anciens champs de bataille en sites historiques, favorisant ainsi la paix, l'amitié, la coopération et le développement le long des zones frontalières des deux pays.

Lors de l'événement, il a décerné des ordres aux personnes qui ont apporté une contribution significative au rapatriement de 49 restes de martyrs du Front uni cambodgien pour le salut national (FUNSK).

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré que le 47e anniversaire de la Journée de la "marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot" constituait non seulement un rappel de la lutte historique contre un régime brutal, mais aussi un témoignage éclatant de l'amitié, de la solidarité et des relations durables entre les deux peuples vietnamien et cambodgien.

Photo : VNA/CVN

Pour marquer l'anniversaire de cette année, le Cambodge a commencé la construction d'une maison d'hôtes d'une valeur de 1,2 million d'USD et divers projets auxiliaires au sein du Techo Koh Thmar X16.

Le 20 juin 1977, à l’âge de 25 ans, Hun Sen et ses camarades avaient traversé la frontière vietnamo-cambodgienne à la recherche du chemin du salut national. En 1978, il était devenu fondateur du Front uni national pour le salut du Kampuchéa (FUNSK).

Sous la direction du FUNSK, le peuple cambodgien, avec le soutien des soldats volontaires vietnamiens, a renversé le juillet janvier 1979 le régime de terreur de Pol Pot, ouvrant une nouvelle page de l'histoire du pays.

VNA/CVN