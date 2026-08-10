Hanoï : gratuité des bus et promotion des transports verts

Hanoï met en œuvre une série de politiques visant à soutenir les habitants et les entreprises dans la conversion des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles vers des moyens de transport utilisant des énergies propres, afin de promouvoir les transports verts.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Truong Viêt Dung, a signé et promulgué le Plan N°295/KH-UBND, qui sert de base à la mise en œuvre coordonnée des politiques de soutien à la conversion vers des moyens de transport verts, à la promotion de l’utilisation des bus et du transport ferroviaire urbain, contribuant ainsi à concrétiser la feuille de route pour le développement d’une zone à faibles émissions dans la capitale.

Conversion des véhicules

Selon le plan, la ville exige la mise en œuvre complète, uniforme et efficace des politiques visant à soutenir la conversion des véhicules routiers fonctionnant aux combustibles fossiles vers des véhicules utilisant des énergies propres.

La mise en œuvre doit garantir la transparence et l’équité, cibler les bénéficiaires prévus et éviter tout chevauchement entre les politiques. Elle prévoit également de renforcer l’application des technologies de l’information, l’interconnexion des données ainsi que les contrôles et la supervision afin de prévenir les pertes et les détournements de fonds publics.

La ville vise également à encourager les habitants à adopter des moyens de transport verts et à accroître la part des transports publics de voyageurs, contribuant ainsi à réduire les émissions, à améliorer la qualité de l’air et des services de transport urbain, ainsi qu’à accélérer la transition verte dans le secteur des transports.

Soutien aux ménages, entreprises et chauffeurs

L’une des principales missions consiste à diffuser largement le contenu de la Résolution auprès des agences et organismes publics, des entreprises de transport, des établissements de crédit, des distributeurs de véhicules verts et de la population. Une attention particulière sera accordée aux ménages pauvres, aux chauffeurs de taxi, aux conducteurs de véhicules de transport sous contrat électronique et aux usagers réguliers des transports publics.

La ville élaborera un ensemble de documents d’orientation harmonisés précisant les bénéficiaires, les conditions d’éligibilité, le montant des aides, les procédures et pièces à fournir, les délais de traitement ainsi que les canaux de réception des réclamations et des demandes. Toutes ces informations seront publiées sur le portail électronique de la ville, ceux des services et administrations concernés, des autorités locales et sur les médias officiels.

Gratuité des bus dans la premier boulevard périphérique

Photo : VNA/CVN

Le plan prévoit la gratuité des bus subventionnés par le budget municipal pour les passagers se déplaçant la gratuité des bus dans le périmètre du premier boulevard périphérique, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

Les autorités compétentes détermineront et publieront précisément le périmètre des lignes concernées, leurs terminus, les arrêts et les modalités d’identification des trajets de bus bénéficiant de la gratuité. Elles mettront également à jour le système de billetterie et fourniront des orientations aux chauffeurs, au personnel de service et aux passagers.

Par ailleurs, la ville examinera la possibilité d’accorder la gratuité des bus et du transport ferroviaire urbain pendant les jours fériés, les fêtes traditionnelles et les événements politiques et sociaux particuliers, selon les décisions du Comité populaire municipal de Hanoï concernant la période, le périmètre et le nombre de jours concernés.

Parallèlement à ces politiques de soutien, Hanoï élaborera une feuille de route pour le développement d’une plateforme logicielle destinée à gérer les véhicules et les entreprises fournissant des services de transport vert dans le périmètre du premier boulevard périphérique et sa zone tampon, en garantissant l’interconnexion et le partage des données entre les organismes concernés.

Le système actualisera régulièrement le nombre de véhicules convertis, les montants décaissés, le nombre de passagers des transports publics ainsi que les réclamations, demandes et résultats de leur traitement, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et du suivi de la transition vers des transports verts.

Thu Huong/CVN