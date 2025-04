Le chef du Parti reçoit le Pdg de Rosen Partners LLC

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnmien a indiqué le Vietnam et les États-Unis sont deux économies aux avantages complémentaires. Disposant de ressources humaines abondantes et de riches ressources naturelles, notre pays valorise le capital, la technologie et les produits de haute technologie des États-Unis, a-t-il ajouté.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam encourageait l’investissement dans les domaines culturel et touristique, favorisant les échanges entre les peuples. Il a aussi salué la coopération entre le Vietnam et d’autres pays, y compris les États-Unis, dans le domaine de la science et de la technologie, avant de suggérer que le groupe favorise la coopération et l’investissement dans les secteurs où les États-Unis disposent d’atouts et où le Vietnam a des besoins, notamment l’agriculture de haute qualité, la formation et le développement des ressources humaines.

Pour sa part, Daniel Rosen a affirmé son engagement à déployer des efforts pour mettre en œuvre des projets d’investissement au Vietnam, contribuant ainsi au développement du Vietnam et au renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Il s'engage à promouvoir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'intelligence artificielle, à connecter les scientifiques vietnamiens avec les scientifiques des États-Unis et d'autres pays, à construire des projets de coopération spécifiques tels que la science et la technologie, l'intelligence artificielle et la gouvernance intelligente.

Rosen Partners a son siège social à New York, aux États-Unis. C’est un groupe d’investissement et de développement axé sur l’immobilier, le tourisme, le divertissement, le port maritime; l’informatique et la sécurité du réseau. Rosen Partners possède des projets aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

VNA/CVN