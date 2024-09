Le BP donne son avis sur les documents relatifs à Hai Phong et Thua Thiên Huê

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 13 septembre une réunion du Bureau politique (BP) du Parti sur les documents relatifs au développement de la ville portuaire de Hai Phong, au Nord du pays, et à la création d'une ville de Huê gérée par l'autorité centrale.

La réunion a examiné le projet de révision de la mise en œuvre sur cinq ans de la Résolution N°45-NQ/TW du Bureau politique du 24 janvier 2019 sur le développement de Hai Phong d'ici 2030 avec une vision vers 2045, et une autre sur la création d'une ville de Huê gérée par le Centre.

Le dirigeant vietnamien a ordonné la poursuite de la mise en œuvre de cette Résolution, qui, selon lui, devrait aller de pair avec la matérialisation d'une autre résolution du Bureau politique, datée du 23 novembre 2022, sur le développement socio-économique, la défense et la sécurité dans la région du delta du fleuve Rouge d'ici 2030 avec une vision vers 2045, afin de sensibiliser le public au rôle et à la position importants de Hai Phong dans la région et dans le pays dans son ensemble.

Il a également décrit cela comme la responsabilité de l'ensemble du système politique, en particulier de l'organisation municipale du Parti, des autorités et des habitants, et a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes et des politiques spéciaux adaptés à la situation de la ville, notamment ceux sur la gestion des investissements, les finances, le budget de l'État, la planification, les ressources naturelles et l'environnement, la science et la technologie, l'innovation, l'organisation de l'appareil, les revenus des fonctionnaires, et la création d'une zone de libre-échange.

Créer une dynamique

Il a appelé à accélérer la structuration économique parallèlement à la réforme du modèle de croissance, à promouvoir l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire, à stimuler le développement des zones économiques et industrielles et à construire des infrastructures socio-économiques concertées, entre autres tâches.

Pour le projet de la ville de Huê, le Bureau politique a accepté de le soumettre à la 10e session du Comité central du Parti pour recueillir des commentaires.

Tô Lâm a souligné que la création d'une ville de Huê sous l'autorité centrale revêtait une importance politique car elle créerait une dynamique pour que la province de Thua Thiên Huê se développe davantage.

Il a demandé aux agences compétentes d'élaborer rapidement un plan avec des tâches et des solutions spécifiques pour remplir les normes fixées pour une ville de premier rang, ainsi qu'un calendrier pour les travaux.

