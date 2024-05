Promouvoir le soutien en faveur des entreprises vietnamiennes en Thaïlande

La demande de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande ne cesse de croître et de nouvelles opportunités commerciales apparaîtront lorsque les deux pays commenceront à développer de nouveaux secteurs tels que l'économie verte, l'économie circulaire et les énergies renouvelables, selon Lê Huu Phuc, chef de l'Office du commerce du Vietnam en Thaïlande.

>> Les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises renforcent leur coopération

>> Perspectives commerciales prometteuses entre le Vietnam et la Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte où les deux pays s'efforcent d'atteindre les objectifs liés à la réponse au changement climatique, en particulier zéro émission nette, l'Office du commerce s'efforcerait de rechercher des opportunités pour connecter les entreprises dans ces domaines, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information.

En outre, l'Office du commerce du Vietnam se concentrera sur la coopération économique locale, en particulier entre les provinces du Nord-Est de la Thaïlande, qui abritent un grand nombre de Vietnamiens, et les provinces du Centre du Vietnam.

Par ailleurs, il encouragerait le soutien aux entreprises vietnamiennes dans la recherche et la création d'agents et l'expansion de la présence commerciale en Thaïlande, tout en introduisant et en apportant des produits vietnamiens aux supermarchés thaïlandais grâce à la coopération avec de grands systèmes de supermarchés du pays tels que Central. , Marko et TCC. Il aiderait et renforcerait la collaboration industrielle, en particulier dans le domaine automobile, a déclaré Lê Huu Phuc

Toujours selon lui, les relations entre les deux pays se développent de manière fructueuse, créant des conditions favorables à la mise en œuvre de la diplomatie économique en Thaïlande.

Depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en 2013, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Thaïlande ont augmenté de 230%, passant de 9,4 milliards à 21,6 milliards d'USD en 2022. L'année dernière, ce chiffre a atteint près de 19 milliards d'USD.

À l'heure actuelle, la Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), tandis que le Vietnam est le 2e partenaire de la Thaïlande, après la Malaisie.

La Thaïlande compte désormais plus de 700 projets valides au Vietnam avec un investissement total de près de 15 milliards d'USD, se classant au 9e rang des investisseurs étrangers dans le pays.

Parallèlement, les investissements vietnamiens en Thaïlande restent modeste, avec un montant de 32 millions d'USD, axé sur les biens de consommation et la distribution.

VNA/CVN