L'Agence Vietnamienne d'Information et ses partenaires cubains resserrent leurs liens

Photo : VNA/CVN

Le directeur général adjoint de la VNA, Nguyên Tuân Hùng, a souligné les résultats de la coopération pratique avec les agences de presse cubaines Prensa Latina (PL) et ACN, un exemple de forte relation fraternelle entre le Vietnam et Cuba.

Lors de sa rencontre avec le président de la PL, Luis Enrique González Acosta, Nguyên Tuân Hùng a plaidé pour que les deux agences de presse continuent à maintenir une coopération efficace dans tous les domaines, et a affirmé la volonté de la VNA de soutenir cette agence basée à La Havane dans l'amélioration de son professionnalisme. avec les tendances journalistiques actuelles.

Pour sa part, Luis Enrique González Acosta a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour les gestes cordiaux et amicaux de la VNA, surtout à l'heure où Cuba, en général, et la PL, en particulier, font face à de nombreuses difficultés.

Il a soutenu que le PL considère la relation de coopération avec la VNA comme clé et stratégique et les suggestions, recommandations et soutien professionnel de la VNA sont extrêmement précieux et aident la PL à planifier son chemin de développement et de nombreux projets importants à l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté d'une série de projets de collaboration communs, dont un plan d'information à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960-2025).

Les deux agences de presse ont convenu de renforcer la promotion de l'image du pays, de la population, de la culture et des réalisations économiques du pays indochinois à travers la publication du Revue Vietnam Illustré dans toute l'Amérique latine, considérant cela comme une étape essentielle pour rapprocher le Vietnam du peuples de ce continent, afin de renforcer et d'élargir leurs relations de coopération dans les Amériques.

Nguyên Tuân Hùng a également eu une séance de travail avec la directrice de l'ACN, Edda Diz Garcés, au cours de laquelle ils ont passé en revue les progrès réalisés dans le processus de coopération bilatérale et ont réaffirmé leur désir de renforcer davantage la relation de coopération traditionnelle entre les deux agences de presse nationales.

Nguyên Tuân Hùng a souligné les activités d'échange d'informations entre les deux agences ces derniers temps et a exprimé sa volonté d'aider l'ACN à améliorer son professionnalisme et à diversifier les types d'informations.

À son tour, Edda Diz Garcés a remercié la VNA pour son soutien pratique ces derniers temps et a souhaité renforcer la coopération bilatérale, en poursuivant les relations traditionnelles, ainsi que les bons sentiments entre Cuba et le Vietnam.

Dans le cadre sa tournée à Cuba, la délégation de la VNA a également eu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, et a visité de nombreux sites historiques et culturels de cette nation insulaire des Caraïbes.

VNA/CVN