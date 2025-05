Israël promet de faciliter le recrutement de travailleurs vietnamiens qualifiés

>> Le Vietnam et Israël renforcent leurs liens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam attache une grande importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec Israël, partenaire clé au Moyen-Orient. Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les visites mutuelles à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné la complémentarité des sciences, des technologies et du travail entre les deux pays. Il a suggéré qu’Israël soutienne le Vietnam dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’entrepreneuriat, tandis que le Vietnam pourrait fournir à Israël des ressources humaines de qualité.

À cette fin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la finalisation et à la signature d’un accord bilatéral sur le travail d’ici juin prochain au plus tard, accompagné de plans de mise en œuvre concrets.

Il a également souligné la nécessité d’une collaboration en matière de formation professionnelle, linguistique, culturelle et juridique des travailleurs, ainsi que de la mise en œuvre de programmes conjoints dans les domaines du travail et de l’emploi, notamment dans des domaines émergents comme la conception de logiciels.

Le dirigeant a chargé le ministère vietnamien de l’Intérieur de rendre compte chaque semaine de l’avancement des négociations sur l’accord sur le travail. Il a également suggéré aux deux parties d’explorer des documents de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’entrepreneuriat et de l’agriculture de haute technologie.

De son côté, le ministre israélien a souligné que sa visite visait à renforcer le partenariat existant entre les deux pays et entre son ministère et le ministère vietnamien de l’Intérieur, notamment dans le domaine du travail. Israël est prêt à collaborer dans tous les secteurs, notamment les hautes technologies, les logiciels et l’énergie.

Israël est actuellement confronté à une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans le secteur de la construction, et apprécie grandement la qualité et l’adéquation de la main-d’œuvre vietnamienne, a-t-il fait savoir. Il a indiqué qu’Israël figure parmi les pays offrant la meilleure protection des droits et des intérêts des travailleurs étrangers, ce qui en fait une destination de plus en plus attractive pour eux.

Le responsable israélien a convenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh de la nécessité d’accélérer les négociations et la signature de l’accord sur le travail, et a suggéré qu’en attendant, les entreprises des deux parties coopèrent directement pour faire venir des travailleurs vietnamiens en Israël.

VNA/CVN