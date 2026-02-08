Le Politburo crée le Comité directeur pour le bilan des 100 ans de direction du Parti

Le Politburo a décidé de créer le Comité directeur chargé d’examiner le centenaire de la direction du Parti pendant la révolution vietnamienne (1930-2030), les orientations de cette direction pour le développement national au cours des cent prochaines années (2030-2130) et le bilan des quarante années de mise en œuvre du Programme d’édification nationale durant la transition vers le socialisme.

Photo : VNA/CVN

En vertu de la décision n°05 du Politburo en date du 6 février 2026, annoncée samedi 7 février par Doàn Minh Huân, membre du Politburo et président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le comité directeur sera présidé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Ses vice-présidents sont Luong Cuong, membre du XIIIe Politburo et président de la République ; Pham Minh Chinh, membre du XIIIe Politburo et Premier ministre ; Trân Thanh Mân, membre du Politburo et président de la XVe Assemblée nationale ; Trân Câm Tu, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat et vice-président permanent ; Lê Minh Hung, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti ; Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti ; Doàn Minh Huân ; et Nguyên Xuân Thang, membre du XIIIe Politburo et président du Conseil central de théorie.

Le Politburo a également décidé de créer un Bureau permanent du Comité directeur, présidé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et dont le vice-président est Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat.

Le Conseil central de théorie et l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh ont été désignés comme organes permanents pour assister le Comité directeur dans l’exécution de ses tâches.

Le Comité directeur est chargé de définir les orientations nécessaires à l’élaboration d’une plateforme nationale de développement et de défense pour la nouvelle ère, et de faire rapport au XIVe Comité central du Parti et à son Bureau politique en vue de sa soumission au XVe Congrès national du Parti.

Lors de la conférence nationale de diffusion et de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, Doàn Minh Huân a présenté un rapport thématique intitulé "Aperçu du bilan de 100 ans de direction du Parti pendant la révolution vietnamienne (1930-2030), orientations de la direction pour le développement national au cours des cent prochaines années (2030-2130) et bilan de quarante ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale durant la transition vers le socialisme (1991-2031)".

Photo : VNA/CVN

Concernant le bilan de 100 ans de leadership du Parti, il a souligné que les analyses théoriques et pratiques constituent un élément essentiel du travail théorique du Parti après chaque cycle de direction majeur, fournissant ainsi une base de connaissances stratégiques pour les décisions futures.

Selon le rapport thématique, un cycle historique de 100 ans offre le recul nécessaire pour une réflexion approfondie sur les évolutions à long terme, l’identification des schémas récurrents et la mise en lumière d’enseignements fondamentaux qui pourraient échapper à l’attention sur des périodes plus courtes. À l’aube du second siècle, cette analyse exhaustive, menée une fois par siècle, est essentielle pour consolider les enseignements stratégiques et réaffirmer le rôle moteur du Parti dans l’histoire vietnamienne moderne.

Cette étude vise à fournir une évaluation objective et scientifique des réussites et des échecs de toutes les périodes et de tous les secteurs, en dégageant de l’expérience les principes directeurs de la révolution vietnamienne. Les enseignements tirés du premier siècle serviront de base à l’élaboration de visions et de modèles de développement pour le second siècle, tout en contribuant à une base de connaissances numérisée et exhaustive sur l’histoire du Parti, à des fins éducatives et de sauvegarde idéologique.

Évoquant le bilan de quarante années de mise en œuvre du Programme du Parti, Doàn Minh Huân a souligné son rôle à la fois de feuille de route pour le développement et de garant de l’orientation socialiste. Cette étude permettra de clarifier les valeurs fondamentales, d’identifier les domaines nécessitant des compléments et d’affiner les fondements théoriques à la lumière des nouvelles réalités et des défis futurs.

VNA/CVN