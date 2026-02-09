Le secrétaire général Tô Lâm souligne le rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans la matinée du 9 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, est allé rendre visite et présenter ses vœux du Têt à l’organisation du Parti, aux autorités et à la population de Hô Chi Minh-Ville.

Photos : VNA/CVN

L’événement est diffusé par visioconférence aux 168 communes et quartiers de Ho Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit heureux de se rendre à Hô Chi Minh-Ville - centre économique, culturel, scientifique et technologique, pôle dynamique d’innovation et d’intégration internationale, et zone stratégique d’une importance particulière pour l’ensemble du pays.

Saluant les efforts et les réalisations de l’organisation du Parti, des autorités et de la population de la ville, il a souligné qu’en 2025, dernière année du XIIIe mandat du Parti, Hô Chi Minh-Ville avait su valoriser sa tradition de dynamisme, de créativité et de solidarité, et enregistrer de nombreux résultats dignes d’estime.

Abordant la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti au cours des cinq à dix prochaines années, le secrétaire général a indiqué qu’il s’agissait d’une étape charnière pour atteindre l’objectif du centenaire de la fondation du Parti et jeter des bases solides en vue du centenaire de la fondation de la République. Dans ce processus, Hô Chi Minh-Ville doit continuer d’affirmer son rôle de locomotive, d’avant-garde et de modèle exemplaire, et demeurer un moteur de la croissance, de l’innovation et de l’intégration du pays.

Il a appelé l’organisation du Parti de la ville à mettre en œuvre de manière cohérente et efficace la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, les résolutions stratégiques du Bureau politique ainsi que la résolution du Congrès de l’organisation du Parti de la ville pour le mandat 2025-2030.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général a également souligné la nécessité de poursuivre avec détermination l’édification et la rectification du Parti, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, de renforcer l’inspection et la supervision, de maintenir la discipline et l’ordre, et de faire de la satisfaction, du bien-être et du bonheur de la population un critère d’évaluation de l’efficacité de la direction et de la gouvernance.

Fort de sa tradition de solidarité, de dynamisme et de créativité, le secrétaire général a exprimé sa confiance dans la capacité de l’organisation du Parti, des autorités et de la population de Hô Chi Minh-Ville à continuer de promouvoir vigoureusement leur rôle de locomotive et à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN