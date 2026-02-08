Le secrétaire général à la cérémonie marquant les 80 ans du renseignement de la Police populaire

Le matin du 8 février, une cérémonie célébrant le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de renseignement de la Police populaire (21 février 1946) et la réception de l’Ordre Hô Chi Minh, a eu lieu à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a retracé l’histoire et le processus de développement de la Force de renseignement de la Police populaire, rappelant sa naissance le 21 février 1946 à la suite du décret n°23/SL signé par le Président Hô Chi Minh.

Depuis 80 ans, sous la direction du Parti et de l’État, la Force de renseignement de la Police populaire est demeurée absolument loyale au Parti, à l’État et au peuple, accomplissant de nombreux exploits discrets mais décisifs durant les luttes passées pour la libération nationale et la réunification du pays, et apportant de nombreuses contributions à l’œuvre actuelle de construction, de défense et de développement national.

Au cours des 80 dernières années, le Parti et l’État ont décerné à cette Force deux Ordres de l’Étoile d’or, quatre Ordres Hô Chi Minh, un Ordre de l’Indépendance de première classe, ainsi que le titre de Héros des forces armées populaires à deux reprises, en plus de nombreuses autres distinctions honorifiques.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a hautement salué les traditions héroïques, les réalisations remarquables et les sacrifices silencieux des générations de cadres et de combattants de la Force de renseignement de la Police populaire. Il l’a exhortée à opérer un profond renouvellement de sa pensée, réaliser des avancées décisives dans l’organisation du travail et la construction de ses effectifs, se doter d’une vision stratégique.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a remis l’Ordre Hô Chi Minh à la Force de renseignement de la Police populaire, ainsi que des distinctions honorifiques à des collectifs et des individus exemplaires, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles.

VNA/CVN