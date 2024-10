Le Vietnam et la communauté internationale appelle les États-Unis à lever l'embargo contre Cuba

Les pays ont unanimement appelé les États-Unis à mettre fin à l'embargo contre Cuba et à retirer ce pays de la liste des États soutenant le terrorisme, lors d'un débat tenu les 29 et 30 octobre à New York dans le cadre de la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (ONU).

>> Le Vietnam et la communauté internationale appellent les États-Unis à lever l’embargo contre Cuba

>> Le Vietnam appelle les États-Unis à mettre fin à l'embargo contre Cuba

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le débat traditionnel s'est penché sur la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique.

De nombreux pays et groupes de pays ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences négatives de cet embargo, le plus long de l'histoire imposé par les États-Unis à un pays, sur l'économie et la société cubaines, soulignant particulièrement son impact grave et à long terme sur les populations et groupes vulnérables.

Lors du débat, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que les mesures d'embargo violent le droit international, vont à l'encontre des principes fondamentaux de la Charte de l'ONU. Elles ne rendent pas seulement la vie difficile pour le peuple cubain, mais entravent également les activités d'aide humanitaire et médical d'autres pays. En tant que pays ayant subi de graves conséquences de l'embargo, le Vietnam s'oppose à toute forme d'imposition unilatérale et d'embargo sur les pays souverains.

Partageant les difficultés du peuple cubain, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a exhorté les États-Unis à lever immédiatement l'embargo et à retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme dans le but de normaliser les relations entre les deux pays sur la base de l'égalité, de la réciprocité, du respect de la souveraineté nationale et de l'indépendance politique de chacun.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à contribuer à la promotion du dialogue et à l'instauration de la confiance dans ce processus.

À cette occasion, le diplomate a réaffirmé les relations de coopération étroites du Vietnam et son amitié et sa solidarité durables avec le peuple cubain.

Le même jour, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution sur la "nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique" avec 187 voix pour, 2 contre et 1 abstention.

Depuis 1992, l'Assemblée générale des Nations unies organise annuellement un débat sur ce thème et adopte une résolution du même nom avec la participation et le soutien de la majorité des pays membres de cette organisation multilatérale mondiale majeure.

VNA/CVN