Chine - Vietnam : la visite de Xi Jinping revêt une importance stratégique

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, effectuera une visite d'État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l'invitation du secrétaire général du CC du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, et du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong. À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a accordé une interview à la presse sur l'importance de ce déplacement du dirigeant chinois.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, depuis que les deux parties ont établi le cadre du Partenariat de coopération stratégique global en 2008, en particulier après les visites mutuelles historiques des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ces dernières années, les relations bilatérales ont connu des développements forts, complets et remarquables dans de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

Les six objectifs majeurs

Premièrement, la confiance politique s'est renforcée par des visites et contacts réguliers, dont la visite officielle en Chine de feu le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, en octobre 2022, et la troisième visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping en décembre 2023.

Les deux parties ont convenu de continuer d'approfondir et de renforcer le Partenariat de coopération stratégique global, en promouvant la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans le sens des six objectifs majeurs que sont une confiance politique mutuelle accrue, une coopération plus solide en matière de sécurité, une coopération pragmatique plus approfondie, une base populaire plus solide, une coordination et une coopération multilatérales plus étroites, ainsi qu'une meilleure gestion et une meilleure résolution des différends. Cela ouvrira une nouvelle étape de développement pour les relations bilatérales.

Lors de la visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm en août 2024, les dirigeants des deux Partis et des deux pays ont continué d'affirmer que le développement des relations bilatérales était une priorité absolue, un choix stratégique dans la politique étrangère et la diplomatie de bon voisinage du Vietnam et de la Chine et ont convenu de renforcer davantage le Partenariat de coopération stratégique global, en promouvant la construction d'une communauté d'avenir partagé de portée stratégique entre les deux pays.

Au niveau multilatéral, les deux pays ont renforcé la coordination et la coopération au sein des mécanismes multilatéraux internationaux tels que les Nations unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi que les mécanismes régionaux tels que le cadre de coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GMS). Récemment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté au Sommet du GMS8 en Chine en novembre 2024, où les dirigeants du Vietnam, de la Chine et des pays membres avaient convenu de réaliser conjointement des aspirations communes, des visions communes pour un avenir radieux avec une détermination commune, une voix commune et une action commune pour la paix et la prospérité de la région.

Les relations d'échange et de coopération entre les deux Partis, Parlements, Fronts de la Patrie et le partenariat entre ministères, branches et localités sont de plus en plus élargis et approfondis, formant de nombreux mécanismes et programmes de coopération efficaces et substantiels.

Deuxièmement, la coopération économique et commerciale, les investissements et la connectivité des infrastructures se sont fortement développés. En 2024, la coopération économique et commerciale continuera d'atteindre de nouveaux sommets, dépassant les 200 milliards de dollars selon les statistiques du Vietnam et les 260 milliards selon les chiffres de Chine. Le Vietnam continue d’être le plus grand partenaire commercial de l’ASEAN et le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde. Au cours des trois premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine a atteint 51,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,46%. La Chine est devenue le plus grand débouché de produits agricoles, forestiers et halieutiques, apportant des avantages concrets à des millions d’agriculteurs vietnamiens.

En termes d’investissement IDE, la Chine est actuellement le 6e plus grand investisseur étranger au Vietnam avec un capital enregistré total atteignant 31,26 milliards de dollars. Les deux parties sont parvenues à une entente commune sur des solutions pour un certain nombre de projets en suspens. Les deux parties ont coopéré étroitement dans la planification de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. Le Vietnam s'efforce de construire cette ligne ferroviaire en 2025 ainsi que d'achever la planification des deux autres : Móng Cái - Ha Long - Hai Phong et Dông Dang - Hanoï en 2026.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950), en janvier 2025, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping ont effectué une conversation téléphonique important, annonçant le lancement de l'"Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine", créant un nouvel élan pour les échanges culturels et touristiques entre les deux pays. Les organisations et syndicats politico-sociaux et locaux des deux parties ont établi et organisé périodiquement de nombreux mécanismes et programmes de coopération pratique. Il y a actuellement environ 24.000 étudiants vietnamiens en étude en Chine, soit le double d’il y a cinq ans. Dans le secteur du tourisme, après la pandémie de COVID-19, la Chine continue d’occuper la première place parmi les marchés envoyant des visiteurs au Vietnam.

Quatrièmement, les deux parties contrôlent et gèrent correctement les désaccords, en maintenant la paix et la stabilité en Mer Orientale. Sur la base de l'"Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine" signé en 2011, du mécanisme de négociation au niveau gouvernemental sur les frontières territoriales Vietnam - Chine, ainsi que des mécanismes d'échange et de négociation sur les questions maritimes, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers, favorisé le règlement rapide des problèmes survenus, contrôlé de manière satisfaisante les désaccords, obtenu un certain nombre de résultats positifs, notamment en matière de coopération dans les domaines moins sensibles en mer, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Cette visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping sera un événement politique extérieur important des deux Partis et des deux pays, avec une signification stratégique et un impact à long terme sur le développement des relations Vietnam - Chine dans le contexte où les deux pays entrent dans une nouvelle ère, l'ère de développement.

Durant cette visite, M. Xi s'entretiendra avec le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et rencontrera le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, pour discuter des mesures, directions et orientations majeures destinées à promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines. En outre, le dirigeant chinois participera également à d’autres activités diplomatiques importantes.

Quatre domaines en perspective

Selon Bùi Thanh Son, les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens s'attendent avec impatience à ce que la visite du dirigeant chinois produise de bons résultats dans les domaines suivants :

Premièrement, renforcer les échanges stratégiques de haut niveau, notamment les contacts réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Deuxièmement, identifier les grandes orientations et les domaines clés pour la mise en œuvre de la coopération multiforme ; promouvoir la création de "points lumineux" dans la coopération de haut niveau, notamment dans les domaines tels que les chemins de fer à écartement standard, le commerce agricole, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, l'économie numérique, verte... pour répondre aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, ministères, branches, agences et localités des deux parties devraient signer environ 40 documents de coopération dans divers domaines, créant ainsi une base importante pour une coopération plus efficace dans les temps à venir.

Troisièmement, diffuser les effets positifs de la visite à tous les niveaux, secteurs et personnes des deux côtés ; promouvoir la mise en œuvre réussie de l'Année d'échange humaniste Vietnam - Chine 2025, renforcer les échanges amicaux entre les organisations de masse et les organisations socio-politiques et élargir la coopération décentralisée.

Quatrièmement, gérer ensemble et de manière appropriée les problèmes frontaliers et territoriaux existants, mieux contrôler et résoudre les désaccords en mer, conformément aux perceptions communes de haut niveau, et ne pas laisser les problèmes maritimes affecter le développement sain des relations entre les deux Partis et les deux pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région ainsi que dans le monde.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s’est dit convaincu que la quatrième visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping sera un grand succès à tous égards, devenant une nouvelle étape pour fortifier les relations d'amitié et de bon voisinage, renforcer le partenariat de coopération stratégique global et promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine

En ce qui concerne la coopération culturelle, éducative et touristique, Bùi Thanh Son a précisé que la mise en œuvre de l'Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine avait un certain nombre d'implications importantes pour les relations entre les deux Partis et les deux pays, à savoir :

Tout d’abord, c’est l’occasion pour les deux parties de faire le point sur le chemin parcouru et de rendre hommage aux grandes contributions des générations de dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong.

Deuxièmement, l'Année des échanges entre les peuples est un moteur et une opportunité pour les deux parties de promouvoir davantage la coopération culturelle, éducative et touristique ; coordonner et mettre en œuvre à grande échelle des activités d’échange amical, aidant ainsi les peuples des deux pays, notamment les jeunes, à mieux comprendre la culture, le pays et le peuple de l'autre.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, cet événement est un "catalyseur" pour les ministères, les secteurs, les localités et les organisations populaires des deux pays pour renforcer la coopération et les échanges, et mettre en œuvre ensemble efficacement des accords de haut niveau et des perceptions communes, en particulier les déclarations conjointes et les documents signés.

Quatrièmement, les activités et résultats positifs mentionnés ci-dessus contribueront à consolider et à renforcer la base sociale des relations bilatérales, à créer une atmosphère positive et de confiance, propice au contrôle des désaccords, à la négociation et à la résolution efficace des problèmes existants dans les relations bilatérales.

Quarante-cinq ans après de la réforme et de l’ouverture, la Chine a fait de grands progrès dans les domaines des sciences technologies. À ce jour, la Chine est devenue une puissance scientifique et technologique, se classant troisième au monde en termes d’investissement dans la recherche et le développement (R&D) et leader mondial en termes de nombre de brevets. Récemment, la Chine a continuellement annoncé de nombreuses réalisations technologiques exceptionnelles dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle (IA), le réseau 5G, les robots automatiques, les puces semi-conductrices, la technologie spatiale... suscitant l'admiration du monde entier. On peut dire qu’en un peu plus de 40 ans, la Chine a parcouru un chemin qui a pris à de nombreux autres pays plus de deux siècles.

Au Vietnam, le Parti et l’État promeuvent et accordent toujours une importance particulière au rôle décisif des sciences et des technologies dans le développement durable du pays. Ces dernières années, de nombreux documents politiques importants ont été publiés pour démontrer cet esprit, notamment la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo du Parti sur les percées de développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique du pays.

Pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs et visions stratégiques de développement fixés, le Vietnam souhaite promouvoir ses avantages existants en termes de ressources en main-d'œuvre abondantes avec une qualité de plus en plus améliorée, des politiques et mécanismes d'attraction des investissements de plus en plus complets et un marché avec un grand potentiel d'investissement dans la R&D pour renforcer et élargir la coopération internationale dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique nationale et participer profondément aux chaînes mondiales de production et d'approvisionnement de haute technologie et de technologies clés.

Le succès de la Chine a créé une force motrice puissante pour les forces progressistes du monde, apportant de nouvelles opportunités de développement pour le processus de modernisation des pays en développement, y compris le Vietnam.

Le potentiel et l’espace de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Chine sont énormes. Le Vietnam est prêt à approfondir davantage la coopération dans ce domaine avec la Chine. Le Vietnam souhaite l'aide chinoise en termes de formation de ressources humaines de haute qualité, de transfert de technologie et d'assistance de capitaux, a conclu Bùi Thanh Son.

