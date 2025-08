La visite d'État du président vietnamien en Égypte, nouveau jalon dans les liens bilatéraux

La visite d’État du président vietnamien Luong Cuong en Égypte, du 3 au 6 août, revêt une importance stratégique et marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Caire, Nguyên Huy Dung.

>> Le président de la République reçoit l’ambassadrice d’Égypte sortante

>> Le président Luong Cuong et son épouse effectueront des visites d'État en Égypte et en Angola

Le diplomate a souligné à l’Agence Vietnamienne d’Information que ce voyage serait la première visite d’État en Égypte d’un dirigeant vietnamien en sept ans, depuis celle du président Trân Dai Quang en 2018. Il a réaffirmé l’engagement des deux pays à promouvoir une croissance qualitative dans leurs relations politiques, économiques et commerciales.

Cette visite vise à ouvrir une nouvelle étape dans la coopération, notamment dans les secteurs économique et commercial, non seulement entre le Vietnam et l’Égypte, mais aussi avec les pays africains, a-t-il indiqué.

Selon l’ambassadeur Nguyên Huy Dung, cette visite intervient à un moment crucial pour les deux pays. Le Vietnam est déterminé à atteindre les objectifs diplomatiques fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti et à évaluer ses plans de développement des relations avec le Moyen-Orient et l’Afrique pour la période 2016-2025, ainsi qu’avec l’Union africaine (UA) pour la période 2021-2025.

De son côté, l’Égypte continue de mettre en œuvre avec succès sa stratégie Vision 2030 afin de consolider sa position régionale et internationale.

Le diplomate a fait savoir que les relations bilatérales, établies depuis 1963, reposent sur l’amitié, l’égalité, le respect mutuel et une coopération mutuellement bénéfique. Les deux parties souhaitent élever leur partenariat au niveau global, en saisissant de nouvelles opportunités de collaboration dans le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, du droit international et du système politique de chaque pays.

Concernant les résultats de la coopération, l’ambassadeur Nguyên Huy Dung a souligné les progrès significatifs réalisés à la suite des visites officielles de haut niveau en 2017 et 2018.

L’Égypte a été le premier pays d’Afrique du Nord à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché à part entière. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 541,36 millions de dollars en 2024, avec un excédent vietnamien de 472,63 millions de dollars.

Les exportations vietnamiennes comprennent des ordinateurs, des composants électroniques, des machines, des produits aquatiques, des produits agricoles, des vêtements et des chaussures.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les entreprises vietnamiennes investissent environ 30 millions de dollars en Égypte. Les relations bancaires entre les deux pays se sont également renforcées, avec 46 accords de correspondance bancaire et des transactions totalisant 235 millions de dollars.

La collaboration entre des villes comme Hanoi et Le Caire, et entre des provinces comme Ninh Binh et Louxor, continue de se développer.

Dans le domaine de l’éducation, l’Égypte accorde chaque année 12 bourses à des étudiants vietnamiens pour étudier la langue arabe.

Dans le cadre multilatéral, les deux pays coopèrent étroitement au sein des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés, de l’Union africaine et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), se soutenant mutuellement sur les questions de paix, de sécurité et de développement durable.

Le Vietnam apprécie le rôle actif de l’Égypte au sein de l’UNESCO, notamment dans les domaines de la conservation du patrimoine, de l’éducation, de la transformation numérique et du changement climatique.

L’ambassadeur Nguyên Huy Dung a souligné le potentiel des deux pays à servir de passerelle stratégique entre l’ASEAN et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), en tirant parti de leurs positions géopolitiques et de leurs relations politiques de longue date.

Le Vietnam, partenaire des BRICS depuis 2025, et l’Égypte, membre depuis 2024, aspirent à construire un corridor de coopération BRICS - ASEAN - MENA qui favorisera le développement durable et la coopération Sud-Sud.

Enfin, le diplomate a exprimé sa confiance dans le succès global de la visite du président Luong Cuong, qui marquera une étape importante dans l’amitié historique de plus de 60 ans entre les deux pays, renforçant la vision stratégique de leurs dirigeants et bénéficiant aux deux peuples, tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

VNA/CVN