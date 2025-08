Un expert israélien salue le Vietnam comme modèle de développement et de vision

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, Eyal Buvilski, président de l’Association d’amitié Israël - Vietnam, a salué le pays pour son développement, son processus de Renouveau ainsi que le rôle de ses dirigeants.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Eyal Buvilski, également ancien ambassadeur adjoint d’Israël au Vietnam, a en outre mis en lumière le fort potentiel de la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Témoin de l’évolution du Vietnam depuis plus de deux décennies, Eyal Buvilski a qualifié cette transformation d’unique au monde. Il a commencé son mandat diplomatique à Hanoï en 2001 et quitté le Vietnam en 2003, mais il y est retourné à plusieurs reprises, la dernière fois il y a quelques mois. À chaque visite, il découvre un pays totalement renouvelé, un phénomène qu’il n’ai observé nulle part ailleurs.

Selon lui, ce développement rapide et durable repose sur une synergie entre le capital humain et les ressources naturelles. Il a estimé que les Vietnamiens sont très travailleurs, portés par une forte ambition et une grande fierté nationale.

Il s’est aussi dit impressionné par la manière dont le Vietnam valorise ses atouts, citant son climat propice à l’agriculture et ses infrastructures pratiques. Routes, ports, aéroports - tout est disponible. Cette combinaison, associée à une vision et un leadership éclairés, constitue le socle du développement actuel.

Eyal Buvilski a particulièrement souligné la vision et le rôle du leadership, qu’il considère comme un facteur clé de différenciation. Selon lui, ce qui distingue le Vietnam de nombreux pays, c’est la vision et la capacité de ses dirigeants. Il a salué la continuité et la cohérence du système politique, et sa capacité à réaliser des plans à long terme. La continuité, lorsqu’un dirigeant poursuit les objectifs de son prédécesseur, est chose rare.

En évoquant les 32 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, il a désigné l’économie comme un domaine à fort potentiel de coopération : de l’agriculture et des technologies à la production à grande échelle.

Il a mis en avant la complémentarité des deux pays. Israël possède des technologies, des savoirs et des recherches scientifiques, tandis que le Vietnam offre une capacité de production et peut élargir l'échelle de production. Il existe ainsi une base solide pour une coopération approfondie.

Le président de l’Association d’amitié Israël - Vietnam a aussi souligné l’importance de la collaboration entre instituts de recherche, gouvernements et entreprises privées des deux nations. Le Vietnam n'a pas encore pleinement exploité son potentiel économique. Le pays dispose de nombreux débouchés pour exporter ses produits. En combinant le savoir-faire israélien aux compétences, à la vision et aux capacités du secteur économique vietnamien, les deux parties peuvent pouvons aller beaucoup plus loin.

Au-delà de l’économie, Eyal Buvilski a évoqué le tourisme et les échanges humains, qualifiant les touristes israéliens de « nouveaux ambassadeurs » du Vietnam à leur retour.

En conclusion, il a adressé ses vœux au peuple vietnamien à l’occasion de la Fête nationale, espérant accueillir davantage d’entrepreneurs, d’universitaires et de touristes vietnamiens en Israël en vue d’une meilleure compréhension mutuelle, d’une coopération plus profonde et afin de construire ensemble un avenir meilleur.

VNA/CVN