La visite du président du Conseil européen revêt une importance particulière

À l’invitation du président de la République Luong Cuong, le président du Conseil européen António Costa effectuera une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 janvier 2026.

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la mission du Vietnam auprès de l’Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, souligne la portée stratégique majeure de cet événement pour l’avenir des relations bilatérales.

Selon le diplomate, cette visite revêt une importance exceptionnelle, intervenant peu après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Elle symbolise la reconnaissance par l’UE de la politique étrangère vietnamienne, fondée sur l’indépendance, l’autonomie et la diversification multilatérale des relations internationales.

Le président du CE, António Costa, a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour le Vietnam, notamment lors des échanges avec le secrétaire général du Parti To Lam à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (1975-2025). Pour le diplomate vietnamien, ce déplacement dépasse le cadre protocolaire pour devenir une plateforme de dialogue de haut niveau visant à porter le partenariat Vietnam-UE à un palier supérieur, en adéquation avec les défis régionaux et mondiaux actuels.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1990, le Vietnam et l’UE ont construit un partenariat solide et multidimensionnel. Aujourd’hui, le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN en termes d’échanges de marchandises, grâce notamment à l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Il figure parmi les rares pays asiatiques (avec le Japon, la République de Corée et Singapour) ayant conclu un ALE avec Bruxelles.

Parallèlement, les deux parties ont établi des cadres de coopération importants dans la lutte contre le changement climatique. L’UE s’engage activement aux côtés du Vietnam via le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), en partenariat avec les pays du G7, pour soutenir l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément aux engagements de la COP26.

Si les acquis sont déjà significatifs, l’ambassadeur Nguyen Van Thao estime que le potentiel demeure immense, notamment dans les secteurs de pointe.

Dans le commerce et l'investissement, avec un PIB avoisinant 20 000 milliards de dollars et une population de 450 millions d’habitants, l’UE représente un marché vital pour les exportations vietnamiennes, tandis que les investissements européens au Vietnam offrent une marge de progression substantielle dans les domaines stratégiques comme la haute technologie et l'innovation.

Un autre pilier important est la coopération en matière de science et de technologie ainsi que d’innovation. Le renforcement de la coopération dans ce domaine répond aux besoins de développement du Vietnam. L’ambassadeur s’est dit convaincu que cette visite, conjuguée aux accords qui devraient être signés, créerait une nouvelle impulsion pour la coopération bilatérale en science et technologie et en innovation.

Enfin, l’ambassadeur a mis en avant la coopération en matière de protection de l’environnement, de gestion durable des ressources en eau et de préservation du patrimoine culturel. Le renforcement des échanges culturels et des contacts entre les peuples consolidera les fondements durables des relations politiques et économiques, tout en stimulant le tourisme, l’éducation et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et l’UE pour les années à venir.

