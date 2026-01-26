Renforcement des relations entre les organes du Front du Vietnam et du Cambodge

Le 26 janvier à Hanoï, Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne.

La présidente du FPV a exprimé sa vive gratitude au PPC frère pour avoir envoyé une délégation spéciale afin de célébrer le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Elle a souligné que ce geste témoigne de l’amitié profonde, de la solidarité indéfectible et de l’attachement mutuel qui unissent les deux Partis et les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Bùi Thi Minh Hoài a salué l’intensification constante de la coopération entre les deux instances du Front et a adressé une invitation formelle à Samdech Men Sam An ainsi qu’à une délégation de haut niveau du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne pour effectuer une visite officielle au Vietnam en 2026. Cette visite permettra de signer le protocole d’accord sur le programme de coopération pour la période 2026-2031 et de coordonner l’organisation de la 7e conférence bilatérale au Cambodge.

En perspective du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027), Bùi Thi Minh Hoài a proposé que les deux parties élaborent des plans concrets de sensibilisation. L’objectif est de permettre aux populations, en particulier aux jeunes générations, de mieux comprendre l’importance et la responsabilité de préserver et de cultiver ces liens de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable. Elle a également réaffirmé que les dirigeants vietnamiens appréciaient les contributions personnelles de Samdech Men Sam An, quelle que soit sa fonction, à la consolidation des relations bilatérales.

De son côté, Samdech Men Sam An a adressé ses chaleureuses félicitations à Bùi Thi Minh Hoài pour sa élection au Comité central du Parti et à la présidence du Comité central du FPV. Elle a vivement salué le succès éclatant du 14e Congrès national du PCV, louant les réalisations majeures accomplies par le peuple vietnamien sous la direction éclairée du Parti, notamment la mise en œuvre résolue des résolutions antérieures et l’adoption de nouvelles orientations stratégiques pour le développement national. Elle a souligné que cette réussite, portée par la solidarité et la confiance profonde du peuple, représentait une source de joie et d’inspiration pour l’ensemble de la région, dont le Cambodge.

Accueillant avec satisfaction l’invitation de la part vietnamienne à signer le nouveau protocole de coopération, Samdech Men Sam An a proposé que les départements compétents des deux Fronts engageaient dès à présent la planification opérationnelle détaillée. Elle s’est engagée à intensifier la sensibilisation des citoyens sur la valeur inestimable et le caractère stratégique de l’alliance entre les deux Partis et les deux nations.

