Entretien téléphonique entre le chef du PCV Tô Lâm et le dirigeant chinois Xi Jinping

Le 26 janvier, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit heureux de s’entretenir avec le dirigeant chinois Xi Jinping juste après le grand succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Au nom du Comité central du PCV, il a exprimé ses remerciements au Comité central du PCC pour l’envoi, très en amont, d’un message de félicitations au XIVᵉ Congrès, et a adressé ses sincères remerciements à Xi Jinping pour sa lettre de félicitations à l’occasion de la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple chinois, le dirigeant Xi Jinping a chaleureusement félicité le XIVe Congrès national du PCV pour son plein succès, et a adressé ses félicitations à Tô Lâm pour sa réélection. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction ferme du Comité central du Parti communiste du Vietnam, avec Tô Lâm à sa tête, le Vietnam mènera à bien la Résolution du XIVᵉ Congrès et accomplira avec succès les deux "objectifs centenaires" commémoratifs de la fondation du PCV et de l’indépendance du pays.

Se félicitant des résultats particulièrement importants du XIVᵉ Congrès, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Congrès avait accompli une mission historique majeure, dressé un bilan approfondi de la pratique révolutionnaire vietnamienne après 40 ans de Renouveau, et défini de grands objectifs, orientations ainsi que des orientations stratégiques pour l’avenir et le destin de la nation vietnamienne dans une nouvelle ère de développement.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait toujours la plus haute importance et accordait une priorité absolue au développement des relations avec la Chine, soulignant que les relations Vietnam - Chine devaient continuer à constituer un pilier de stabilité durable et un lien stratégique profond. Il a souligné la détermination à construire un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme. Le Vietnam demeure fermement attaché à l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme, place toujours le peuple au centre, en tant que sujet, objectif et moteur du développement, établit un nouveau modèle de croissance et met en œuvre de manière cohérente une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et le développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Félicitant la Chine pour ses réalisations majeures sous la direction du Comité central du Parti communiste chinois, avec le secrétaire général et président Xi Jinping comme noyau dirigeant, le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam demeurait résolument attaché à la politique d’"une seule Chine". Il a hautement apprécié le rôle de grande puissance responsable de la Chine dans la promotion de la paix et du développement dans le monde et dans la région. Le Vietnam soutient les initiatives de la Chine en matière de développement, de sécurité, de civilisation et de gouvernance mondiale.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance et accordait une priorité absolue au développement des relations avec la Chine. Il a souligné que les relations Vietnam - Chine devaient continuer à constituer un pilier de stabilité durable et un lien stratégique profond. Le Parti et l’État vietnamiens se déclarent toujours prêts à œuvrer avec le Parti et l’État chinois à un resserrement accru des liens entre les deux pays voisins socialistes, sous la direction du Parti, en s’accompagnant et en s’entraidant mutuellement sur la voie de la concrétisation des aspirations et des visions de développement définies par les deux Partis et les deux États.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé que les deux parties œuvrent ensemble à porter la confiance politique à un niveau supérieur afin d’orienter de manière globale tous les domaines de coopération, de continuer à renforcer les échanges de haut niveau de façon régulière et flexible, et de valoriser le rôle de pilier des secteurs clés et permanents que sont la diplomatie, la défense et la sécurité publique. Il a également appelé à promouvoir des percées et des avancées tangibles dans les domaines de coopération substantielle.

Il a en outre proposé que le secrétaire général et président Xi Jinping accorde une attention particulière à l’orientation visant à élargir les importations de marchandises, notamment de produits agricoles et aquatiques du Vietnam ; que les deux parties accordent la plus haute priorité à la coopération ferroviaire, renforcent la coopération en matière d’investissements de haute qualité associée au transfert de technologies et à la formation des ressources humaines ; et fassent de la coopération scientifique et technologique un nouveau point fort.

Le secrétaire général a exprimé le souhait que les deux parties continuent de renforcer la consolidation des sentiments d’amitié, de la compréhension et de la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays, tout en promouvant la coopération touristique.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine était disposée à travailler avec le Parti et l’État vietnamiens pour approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral et porter la construction de la Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique à un nouveau palier, conformément à l’orientation dite des "six davantage".

Approuvant les évaluations de la situation régionale et internationale ainsi que les mesures proposées par Tô Lâm pour promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux États, Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à renforcer les échanges de haut niveau, les échanges d’expériences en matière de direction du Parti et de gouvernance nationale ; à assurer le bon fonctionnement du mécanisme du Comité directeur de la coopération bilatérale ainsi que de la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité publique. Il a affirmé sa disponibilité à importer des produits agricoles vietnamiens de haute qualité, tout en continuant d’encourager les entreprises chinoises à investir et à mener des activités au Vietnam.

S’appuyant sur les avancées positives de la coopération ferroviaire entre les deux pays, Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à renforcer les échanges dans le cadre du mécanisme du Comité mixte de coopération ferroviaire Chine - Vietnam, afin de faire progresser de manière concrète la coopération ferroviaire bilatérale.

Afin de consolider la base sociale et les racines de l’amitié Vietnam - Chine, Xi Jinping a souhaité que les deux parties mettent en œuvre efficacement les activités d’échanges entre les jeunes, la coopération entre les localités et la coopération dans le domaine de l’information et de la presse. Il a également affirmé que la Chine était disposée à soutenir le Vietnam dans la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam.

Les deux parties sont convenues de maintenir les échanges et une coordination étroite au sein des forums multilatéraux, ainsi que de mieux contrôler et gérer les divergences.

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026 des deux peuples, les deux dirigeants ont échangé leurs vœux de Nouvel An aux deux Partis, aux deux États et aux peuples des deux pays, souhaitant que les relations entre les deux Partis et les deux États continuent de se développer de manière saine et stable.

