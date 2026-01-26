Le président du Conseil européen António Costa attendu au Vietnam

>> L’UE souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam pour répondre aux défis mondiaux
>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants de l’UE
>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le président du Conseil européen
|Le président du Conseil européen, Antonio Costa.
|Photo : Reuters/CVN
Il s'agit de la deuxième visite officielle au Vietnam d'un haut dirigeant de l'Union européenne (UE), après celle du président européen Hermann Van Rompuy en 2012.
Antonio Costa est également l'un des premiers dirigeants internationaux de haut rang à se rendre au Vietnam après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien.
VNA/CVN