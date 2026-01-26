Résolution n°79-NQ/TW

Un levier de stabilisation et de développement local après la fusion administrative

La Résolution n°79-NQ/TW du 6 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie étatique réaffirme le rôle prépondérant de ce secteur dans l’économie nationale, en assurant ses fonctions d’orientation, de pilotage et de régulation des activités économiques.

La Résolution n°79-NQ/TW contribue ainsi à stimuler la croissance, à stabiliser l’économie macroéconomique, à préserver les grands équilibres, à garantir la défense et la sécurité nationales, à promouvoir le progrès et l’équité sociales, à améliorer le niveau de vie de la population et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Selon Duong Hoài Pha, président du Comité populaire du quartier de Dông Xoài de la province de Dông Nai, la Résolution n°79-NQ/TW définit comme fondements de l’économie étatique l’ensemble des ressources détenues, gérées et contrôlées par l’État au service des objectifs de développement socio-économique, de stabilité macroéconomique et de garantie de la défense et de la sécurité, notamment les terres, les ressources naturelles et les infrastructures financées par l’État. Dans cet esprit, le quartier de Dông Xoài considère l’économie étatique, en particulier les actifs publics, le foncier et l’investissement public, comme un « levier » essentiel pour assurer la stabilité et le développement local après la fusion administrative.

Au cours du dernier mandat, grâce aux ressources budgétaires locales, Dông Xoài a mis en œuvre plus de 30 projets d’infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, du commerce et de la culture, associés à l’embellissement urbain. La localité a également mobilisé efficacement les ressources foncières à travers le mouvement "Mobilisation populaire efficace - Les terres de valeur sont aussi offertes", encourageant les habitants à céder des terrains et à démanteler des ouvrages afin de libérer les sites pour 18 projets conformément au plan d’aménagement, dont le projet clé de l’autoroute Nord-Sud (axe Ouest), tronçon Gia Nghia - Chon Thanh. À ce jour, les plans d’indemnisation et de relogement ont été approuvés et les terrains ont été remis dans les délais.

Dans la commune de Nha Bich, le président du Comité populaire communal, Nguyên Hông Thai, estime que la Résolution n°79-NQ/TW constitue une base politique importante permettant de réorienter la vision du développement et de renforcer le rôle moteur de l’économie étatique dans le contexte de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. La résolution exerce un impact direct sur la gestion budgétaire, l’investissement public et la fourniture des services publics essentiels.

En 2025, la commune de Nha Bich a décaissé près de 66 milliards de dôngs pour des secteurs prioritaires tels que les infrastructures routières rurales, les établissements scolaires, les sièges administratifs, les ouvrages de bien-être social et les infrastructures au service de la population. Les projets financés par le budget de l’État répondent globalement aux besoins de développement à court et à long terme, améliorent les conditions de vie des habitants et créent un élan favorable à l’attraction des investissements.

En 2026, la commune prévoit d’allouer plus de 67 milliards de dôngs d’investissements publics à des projets clés, notamment la route autour du lac de Phuoc Hoa, les espaces culturels communautaires dans les hameaux et la modernisation des infrastructures scolaires. La mise en œuvre se fera conformément aux plans approuvés et aux compétences attribuées, de manière ciblée et non dispersée, avec un renforcement du contrôle afin de garantir l’efficacité de l’utilisation des fonds publics.

Les localités accordent également une attention particulière à la coordination entre l’économie étatique et le secteur privé, dans laquelle l’État joue un rôle d’orientation et investit dans les infrastructures essentielles, tandis que les entreprises participent selon des mécanismes publics, transparents et conformes à la loi.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la Résolution n°79-NQ/TW, les collectivités locales recommandent au Centre de finaliser rapidement le cadre juridique relatif à la gestion des actifs publics et du foncier, de renforcer la décentralisation et la délégation de pouvoirs assorties de responsabilités de reddition de comptes, et de promulguer des orientations spécifiques sur les mécanismes d’investissement public et d’autonomie financière des communes et quartiers après la fusion administrative, créant ainsi des conditions favorables au plein exercice du rôle moteur de l’économie étatique dans le développement durable local.

