Le Vietnam et le Laos poursuivent le renforcement de leur amitié

Le ministre de la Police, Luong Tam Quang a reçu, le 25 janvier à Hanoï, le général Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Ce dernier est venu féliciter le général Luong Tam Quang et la direction du ministère vietnamien de la Police pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV).

Au nom de la Commission policière centrale et du ministère de la Police, le ministre Luong Tam Quang a sincèrement remercié le général Vilay Lakhamphong pour ses félicitations et a chaleureusement félicité la partie lao pour le succès du XIIe Congrès national du PPRL.

Il a également adressé ses félicitations au général Vilay Lakhamphong pour sa réélection au Bureau politique et son élection comme permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL pour le mandat 2026-2031.

Le responsable vietnamien a par ailleurs félicité son hôte lao pour son leadership et sa direction des forces de sécurité publique laotiennes, qui ont accompli avec succès leur mission de garantir la sécurité et la sûreté, contribuant ainsi au succès du congrès.

À cette occasion, il a exprimé son espoir que, dans ses fonctions actuelles, le général lao continuerait d'accorder une attention particulière aux forces de sécurité publique lao, de les soutenir et de les guider afin qu'elles collaborent encore plus étroitement avec leurs homologues vietnamiens. Il a appelé à une coopération renforcée afin de consolider les forces de sécurité publique des deux pays et d'en faire des forces toujours plus régulières, d'élite et professionnelles, capables d'obtenir des résultats concrets et de contribuer à la protection de la sécurité nationale et au développement socioéconomique de chaque pays.

Le ministre Luong Tam Quang a affirmé que le ministère vietnamien de la Police poursuivra une collaboration étroite avec son homologue laotien dans tous les domaines, en s’efforçant de remplir pleinement les missions confiées par les Partis, les États et les peuples des deux pays.

Cette coopération contribuera à approfondir l'amitié grandiose, la solidarité, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos en général, et les deux ministères de la Sécurité publique en particulier, a-t-il déclaré.

De son côté, le général Vilay Lakhamphong a félicité le ministre Lương Tam Quang ainsi que les responsables du ministère vietnamien de la Police pour le succès du XIVe Congrès national du PCV.

Le permanent du Secrétariat du PPRL a salué l’efficacité du ministère vietnamien pour garantir la sécurité et la sûreté. Il s'est également engagé à poursuivre le renforcement de la coopération entre les forces de sécurité publique des deux pays. Il a réaffirmé son engagement à soutenir et à approfondir la coopération entre les forces de sécurité publique des deux pays, tout en promouvant les relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

