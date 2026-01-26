Entrevue entre le président Luong Cuong et le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Le Vietnam soutient résolument le Laos et mettra tout en œuvre, en étroite collaboration avec le Parti, l’État et le peuple lao, pour préserver et approfondir la solidarité spéciale qui unit les deux pays, a déclaré le président Luong Cuong lors de son entrevue, le 26 janvier à Hanoï, avec le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

>> Le SG du PPRL et président du Laos entame sa visite d’État au Vietnam

>> Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du PPRL et président du Laos

>> Les secrétaires généraux Tô Lâm et Thongloun Sisoulith s’entretiennent à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a adressé ses chaleureuses félicitations au dirigeant lao pour sa réélection au poste de secrétaire général du PPRL pour le XIIe mandat (2026-2031). Il a souligné la portée politique majeure du choix du Vietnam comme première destination du secrétaire général Thongloun Sisoulith juste après le XIIe Congrès national du PPRL.

La visite réaffirme la forte détermination des dirigeants et des deux peuples de préserver et de promouvoir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Luong Cuong a qualifié les relations Vietnam-Laos de « trésor commun inestimable » et de pilier stratégique pour la stabilité et le développement de chaque nation. De son côté, Thongloun Sisoulith a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès éclatant de son XIVe Congrès national.

Il s’est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuerait d’engranger des réalisations majeures, de mettre en œuvre avec succès les résolutions du XIVe Congrès et d’entrer dans une nouvelle ère de développement national prospère.

Thongloun Sisoulith a informé son homologue vietnamien des principaux résultats du XIIe Congrès national du PPRL et a remercié le Comité central du PCV et son secrétaire général, Tô Lâm, pour l’envoi d'un émissaire spécial au Laos afin de féliciter le Parti lao à l’issue du congrès.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé que le Laos travaillerait main dans la main avec le Vietnam pour rendre leur lien stratégique plus profond et plus efficace. Le président Luong Cuong a salué les résultats positifs de la coopération bilatérale et insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et les échanges d’informations dans un contexte régional et international en constante évolution.

Les deux parties ont convenu de poursuivre et d’intensifier les relations politiques, la coopération en matière de sécurité-défense, ainsi que les projets conjoints dans les domaines économique, social et culturel, afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays.

Les deux dirigeants ont également décidé d’organiser de manière concrète et marquante les célébrations des grandes fêtes nationales des deux pays.La rencontre s’est conclue sur une note d’optimisme partagé. Fondée sur une solidarité qualifiée de "camarades et frères", la relation Vietnam-Laos continuera de s’approfondir et de se consolider, au service des exigences de la nouvelle étape de développement des deux nations.

VNA/CVN