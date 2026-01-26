Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du PPRL et président du Laos

Le matin du 26 janvier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam et son épouse ont président la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith et de son épouse, en visite d’État au Vietnam.

>> Le Laos accorde toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam

>> La visite d'État du dirigeant lao témoigne d'une confiance politique bilatérale élevée

>> Le SG du PPRL et président du Laos entame sa visite d’État au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s'est déroulée solennellement au Palais présidentiel à Hanoï, avec le protocole le plus élevé réservé à un chef d'État. Les deux secrétaires généraux se sont tenus sur l'estrade d'honneur pendant l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays. Ils ont ensuite passé en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne, assisté à un défilé militaire de félicitation de la délégation lao et présenté leurs délégations respectives de haut niveau.

Photo : VNA/CVN

La visite se déroule à un moment charnière pour les deux pays. Le Laos a récemment tenu avec succès le XIIe Congrès national du PRPL, au cours duquel Thongloun Sisoulith a été réélu secrétaire général du Comité central du Parti pour le 12e mandat. Le Vietnam, quant à lui, a également organisé avec succès le 14e Congrès national du PCV, avec la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du 14e Comité central du Parti.

Ce voyage témoigne du plus haut niveau de confiance politique, des liens privilégiés et de l'étroite coordination entre les deux Partis et les deux pays. Il contribue à rehausser les relations bilatérales et à définir une orientation stratégique pour une coopération globale, efficace et substantielle dans cette nouvelle étape de développement.

VNA/CVN