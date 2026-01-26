Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du PPRL et président du Laos

>> Le Laos accorde toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam
>> La visite d'État du dirigeant lao témoigne d'une confiance politique bilatérale élevée
>> Le SG du PPRL et président du Laos entame sa visite d’État au Vietnam
|Les dirigeants Tô Lâm et Thongloun Sisoulith passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne.
|Photo : VNA/CVN
La cérémonie s'est déroulée solennellement au Palais présidentiel à Hanoï, avec le protocole le plus élevé réservé à un chef d'État. Les deux secrétaires généraux se sont tenus sur l'estrade d'honneur pendant l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays. Ils ont ensuite passé en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne, assisté à un défilé militaire de félicitation de la délégation lao et présenté leurs délégations respectives de haut niveau.
|Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith à la cérémonie d'accueil.
|Photo : VNA/CVN
La visite se déroule à un moment charnière pour les deux pays. Le Laos a récemment tenu avec succès le XIIe Congrès national du PRPL, au cours duquel Thongloun Sisoulith a été réélu secrétaire général du Comité central du Parti pour le 12e mandat. Le Vietnam, quant à lui, a également organisé avec succès le 14e Congrès national du PCV, avec la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du 14e Comité central du Parti.
Ce voyage témoigne du plus haut niveau de confiance politique, des liens privilégiés et de l'étroite coordination entre les deux Partis et les deux pays. Il contribue à rehausser les relations bilatérales et à définir une orientation stratégique pour une coopération globale, efficace et substantielle dans cette nouvelle étape de développement.
VNA/CVN