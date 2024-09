Le Vietnam croit en la coopération multilatérale et la solidarité internationale

>> Le Vietnam à une réunion ministérielle du Groupe de Gouvernance Globale

>> Le Vietnam copréside une session sur l'élévation du niveau de la mer

>> Le rôle de l'éducation dans la garantie des droits de l'homme

Plus de 300 invités ont assisté à l’événement, dont le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt ; l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la délégation vietnamienne à Genève ; et l’ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung Thê Long ; ainsi que des ambassadeurs et représentants permanents de divers pays, des dirigeants d’organisations internationales basées à Genève, du monde des affaires suisse et de nombreux intellectuels et résidants vietnamien en Suisse.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de l’événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt a exprimé sa joie de participer à la célébration de la Fête nationale du Vietnam à Genève, lieu de signature des accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

Rappelant les étapes historiques importantes du Vietnam dans son parcours de construction nationale et de développement, le responsable a déclaré : "Le succès actuel du Vietnam n’aurait pas été possible sans la coopération, le soutien et l’assistance des pays, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires et amis représentés ici aujourd’hui. De la pandémie de COVID-19 à la dévastation causée par le typhon Yagi, nous sommes profondément reconnaissants de votre soutien. Cela illustre le meilleur de la solidarité et de la coopération internationales".

Il a noté qu’avec les énormes défis auxquels le monde est actuellement confronté, la solidarité et la coopération internationale sont plus essentielles que jamais. C’est également le principal message que le Vietnam a apporté au récent Sommet pour l’avenir qui s’est tenu à New York. Le Vietnam maintiendra ses contributions à la promotion de la coopération internationale, en particulier dans les travaux des Nations unies.

Le Vietnam participe actuellement à la 57e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) et cherche également un soutien pour sa réélection au Conseil pour le mandat 2026-2028, a-t-il déclaré, exprimant son espoir de compter sur le soutien inestimable de la communauté internationale.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a souligné qu’en tant que membre actuel du CDH pour le mandat 2023-2025, le Vietnam continuera de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de contribuer encore davantage au travail collectif de la communauté internationale, en particulier au sein du Conseil.

Lors de la cérémonie, la délégation vietnamienne a exposé plusieurs œuvres d’art et photos mettant en valeur le pays et le peuple vietnamiens, a présenté de la musique traditionnelle et plusieurs plats vietnamiens traditionnels.

VNA/CVN