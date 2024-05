Le NIC s’associe à Samsung Vietnam pour développer des talents technologiques

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, a souligné que le programme marquait une étape importante dans la collaboration entre Samsung et NIC, visant à concrétiser la vision des deux organisations.

Le projet vise à aider le Vietnam à s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur de production mondiale et à devenir progressivement une destination d’innovation dans la région et dans le monde.

Elle a salué la détermination et les efforts déployés par le groupe Samsung en s’associant au ministère du Plan et de l’Investissement, au NIC et aux ministères et secteurs concernés pour développer la capacité d’innovation et de haute technologie des jeunes Vietnamiens.

Le partenariat contribue au développement des futurs talents dans des secteurs clés de la 4e révolution industrielle, a-t-elle souligné.

Le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, a déclaré que le SIC est un modèle pour former les jeunes vietnamiens à devenir des talents dans le secteur technologique.

Il a exprimé l’espoir que les activités de développement des talents de Samsung prendront un nouvel élan, obtenant ainsi un plus grand succès à l’avenir.

Samsung Vietnam, en collaboration avec NIC, organisera des cours de formation sur l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et le Big Data pour environ 200 étudiants de certaines universités membres de l’Université nationale de Hanoï et de l’Université FPT.

Les cours de trois mois sont conçus sur la base d’une éducation qui combine les compétences technologiques de base du futur avec des compétences générales et des compétences professionnelles pratiques.

À la fin des cours, les étudiants recevront des certificats et auront la chance de participer à d’autres activités du projet, telles que l’Innovation Tech Challenge - un concours visant à fournir une plate-forme permettant aux étudiants d’appliquer les connaissances et les compétences acquises dans le monde réel.

Les étudiants participent à des cours gratuits de formation en coréen et ont l’opportunité de rencontrer des ingénieurs travaillant au centre de recherche et de développement de Samsung au Vietnam, obtenant ainsi un aperçu des futures orientations de carrière liées à l’industrie informatique.

Le SIC fait partie des efforts de Samsung Vietnam pour accompagner NIC en réponse à l’appel du gouvernement vietnamien à mobiliser des ressources pour aider le Vietnam à atteindre son objectif de former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d’ici 2030.

