Les dirigeants du Parti adressent des félicitations aux nouveaux dirigeants japonais

>> Le prochain Premier ministre Ishiba veut convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre

>> Japon : Ishiba dévoile ses priorités, à trois semaines d'élections anticipées

À l'occasion de la tenue d'un congrès des Partis politiques japonais, dont le PLD, le Parti Komei (Komei) et le Parti démocrate constitutionnel (PDC) et de l'élection de leurs nouveaux présidents, le 2 octobre 2024, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a envoyé un message de félicitations au nouveau président du PLD, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.

Le permanent du CC du PCV, Luong Cuong, a également envoyé un message de félicitations au président du Parti Komei, Ishii Keiichi. Le secrétaire du CC du PCV et chef de sa Commission centrale des relations extérieures, Lê Hoài Trung a aussi adressé ses félicitations au président du PDC, Noda Yoshihiko.

Dans leurs félicitations, les dirigeants du PCV se sont réjouis du développement fort, rapide et global des relations entre le Vietnam et le Japon ainsi que de la bonne coopération entre le PCV et les Partis politiques japonais.

Dans son message de félicitations envoyé au président du PLD, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire stratégique intégral et soutenait le Japon dans la promotion de son rôle actif dans les problèmes régional et international. Le Vietnam est prêt, de concert avec PLD, le gouvernement japonais, à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN