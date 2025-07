Le Vietnam s’apprête à participer aux Mondiaux de natation 2025

>> Natation : Huy Hoàng bat deux nouveaux records asiatiques

>> Le Vietnam arrive en tête en natation lors de la 1re journée de compétition lors d'un jeux sportif

Photo: VNA/CVN

L’équipe de quatre membres comprend Nguyên Huy Hoàng, médaillé d’argent aux Jeux asiatiques de 2018, et Nguyên Quang Thuân, médaillé d’argent du 400 m aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2023.

Nguyên Huy Hoàng participera au 1.500 m nage libre masculin, tandis que Nguyên Quang Thuân participera au 400 m quatre nages individuel masculin.

Le Vietnam sera également représenté par Pham Thanh Bao au 200 m brasse masculin et Vo Thi My Tiên au 200 m quatre nages individuel féminin.

Il s’agira de la première compétition internationale de natation du Vietnam cette année.

Les Championnats du monde de natation 2025 se déroulent à Singapour, au sein de l’arène WCH (World Aquatics Championships Arena), construite spécialement pour l’événement.

Devant 4.800 spectateurs, la compétition entre dans le vif du sujet ce week-end, avec de nombreuses finales prévues. Au programme, 42 épreuves auront lieu jusqu'au dimanche 3 août.

Les épreuves de nage en eau libre et de water-polo ont déjà commencé et démarreront bientôt la natation sportive (du 27 juillet au 3 août), le plongeon (du 24 juillet au 1er août) et le plongeon de haut vol (29 et 30 juillet).

VNA/CVN