Percée de la Résolution 57 : le Vietnam sur la carte mondiale de l’innovation

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) vient de publier le Rapport sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2025, selon lequel le Vietnam maintient sa 44 e place sur 139 pays et économies, demeurant ainsi dans le groupe des 50 premiers pays dotés d’un écosystème d’innovation parmi les plus dynamiques au monde.

Le résultat confirme la justesse de l’orientation du Parti et la détermination du gouvernement dans la stratégie de développement national fondée sur la science, la technologie et l’innovation, tout en renforçant la position du Vietnam dans un contexte de concurrence mondiale accrue.

Une place affirmée parmi les pionniers

Selon l’OMPI, le Vietnam figure parmi les neuf pays à revenu intermédiaire ayant progressé le plus rapidement depuis 2013. Fait notable, le pays a enregistré pendant 15 années consécutives des performances supérieures à son niveau de développement, partageant ce record mondial avec l’Inde.

Entre 2014 et 2024, le Vietnam s’est également classé parmi les trois pays connaissant la croissance de productivité du travail la plus rapide, aux côtés de la Chine et de l’Éthiopie.

Dans les composantes de l’indice, le Vietnam a nettement amélioré ses intrants d’innovation, passant de la 53e place (2023) à la 50e (2025), grâce à des avancées en matière institutionnelle, au renforcement du capital humain, à l’accroissement des investissements dans la recherche-développement (R&D), au développement des infrastructures numériques et au soutien aux entreprises. Concernant les extrants, qui reflètent la production de connaissances, de technologies et de créations, le Vietnam conserve un rang élevé (37e), avec seulement une légère baisse d’un cran par rapport à 2024.

Au niveau régional, le pays se maintient à la 2e place parmi les économies à revenu intermédiaire inférieur, juste après l’Inde, et dépasse la Thaïlande pour se hisser au 3e rang de l’ASEAN, derrière Singapour et la Malaisie. Une progression notable alors que la plupart des pays devant le Vietnam appartiennent au groupe à revenu élevé, avec un ratio d’investissement en R&D rapporté au PIB largement supérieur.

Concrétiser la Résolution 57

À la suite de la publication du GII 2025, le ministère des Sciences et des Technologies a adopté le 19 septembre le Cadre national d’indicateurs destiné au suivi et à l’évaluation du potentiel et du niveau de développement scientifique, technologique et innovant, contribuant ainsi à la mise en œuvre concrète de la Résolution 57 du Politburo.

Ce cadre se compose de deux volets : l’évaluation du potentiel et l’évaluation du niveau scientifique, technologique et innovant. Pour le premier, le Vietnam a retenu 35 des 78 indicateurs du GII, couvrant les intrants (19) et les extrants (16), allant des ressources humaines, des dépenses en R&D, du rôle des universités, jusqu’aux activités de start-up et de capital-risque. Pour le second, 16 des 27 domaines évalués par SCImago ont été choisis, incluant les sciences naturelles, l’ingénierie et la technologie, la médecine, l’agriculture, ainsi que les sciences sociales et humaines.

L’évaluation repose sur trois piliers : la performance de la recherche (50%), l’innovation (30%) et l’impact sociétal (20%), offrant un outil efficace pour mesurer et comparer les capacités du Vietnam avec celles des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Un moteur clé pour le développement

Selon les experts, le maintien du classement au GII, conjugué à la mise en œuvre effective du Cadre national d’indicateurs, fournira une base solide pour atteindre, d’ici 2030, l’objectif d’élever le potentiel et le niveau scientifique, technologique et innovant du Vietnam à un rang avancé, parmi les leaders des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Les avancées enregistrées dans le GII 2025 et la concrétisation de la Résolution 57 illustrent la cohérence des orientations du Parti, la gouvernance résolue du gouvernement et l’accompagnement de la communauté scientifique et entrepreneuriale. Elles confirment que la science, la technologie et l’innovation sont bel et bien devenues un moteur essentiel d’un développement rapide et durable, contribuant à réaliser l’ambition de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

