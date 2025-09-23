Vitesse de l'Internet fixe : le Vietnam se classe parmi les 10 meilleurs pays au monde

Le Vietnam a fait de grands progrès en matière de débit d’Internet fixe, entrant dans le Top 10 des pays où la vitesse d’Internet est la plus rapide au monde.

>> Plus de 7,2 millions de recherches sur Internet liées au 80e anniversaire de la Fête nationale

>> Le Vietnam fait un bond en avant après 30 ans de connectivité Internet mondiale

Photo : CTV/CVN

Selon les récentes données d'Ookla, fournisseur des outils de mesure Speedtest, en seulement 5 mois, le réseau haut débit d’Internet fixe vietnamien est passé de 173,6 Mbps (33e rang mondial en mars 2025) à 261,8 Mbps (10e rang mondial en août 2025). En seulement six mois, le Vietnam a gagné 23 places et devient un des marchés affichant les taux de croissance les plus impressionnants au monde.

Ce bon résultat permet au Vietnam de devancer Israël (256,99 Mbps, 11e rang), de se rapprocher de la Thaïlande (262,42 Mbps, 9e) et de dépasser largement de nombreux pays développés comme la Suisse, le Danemark, l'Espagne ou la Chine. Au classement mondial, Singapour reste en tête avec 394,3 Mbps.

Dans la catégorie Internet mobile, le pays a également réalisé une croissance impressionnante. En juillet 2025, son débit moyen a atteint 151,69 Mbps, au 18e rang mondial. En août, le chiffre a connu une légère augmentation à 152,17 Mbps, au 16e rang. Cette évolution est le fruit de la commercialisation généralisée de la 5G l'année dernière, qui a permis au débit d'accès mobile de maintenir une hausse continue.

Ainsi, pour les deux types de connexion (mobile et fixe), le Vietnam fait partie des 20 pays mondiaux ayant un fort développement pour l’Internet. À noter qu’il y a dix ans, le débit moyen n'enregistrait au Vietnam que 3,8 Mbps (selon Akamai Technologies au quatrième trimestre 2015), au 95e rang sur 100 marchés mesurés.

D’après les experts en télécommunications, le débit d’Internet du Vietnam a fortement augmenté grâce à la combinaison des investissements internationaux et domestiques dans les infrastructures. En particulier, à partir d'avril 2025, les opérateurs vietnamiens ont simultanément effectué une augmentation des abonnements Internet de base à 300 Mbps, ce qui a permis aux utilisateurs d'accéder à des débits élevés avec des coûts raisonnables. Il s'agit d'un facteur important pour améliorer le niveau des services d’Internet fixe au Vietnam.

Les données du Centre d’Internet du Vietnam (iSpeed) montrent une nette tendance à la croissance : de moins de 100 Mbps (février 2025) à 271,2 Mbps en août. En particulier, Viettel a enregistré le débit moyen le plus élevé, atteignant 381,71 Mbps.

Selon les résultats des Speedtest Awards, deux opérateurs vietnamiens figurent parmi les plus rapides au monde : Viettel s'est hissé à la 3e place dans la catégorie "Réseau mobile le plus rapide", prenant en compte les performances combinées de la 3G, 4G et 5G, devant l'opérateur singapourien Singtel.

VinaPhone a pour sa part décroché la 2e place mondiale dans la catégorie "Réseau mobile 5G le plus rapide", juste derrière un opérateur des Émirats arabes unis.

La robustesse de son infrastructure de connexion est le point de départ de cette progression. Le Vietnam dispose actuellement de six lignes de câbles optiques sous-marins : AAG, IA, AAE-1, APG, ADC et SJC2, avec une capacité totale de 80 Tbps. ADC et SJC2 viennent d'être mises en service, augmentant considérablement la capacité de connexion internationale.

Photo : VNA/CVN

Cette année, le Vietnam a notamment maîtrisé pour la première fois la ligne de câble optique terrestre VSTN, d'une capacité de 4 Tbps, extensible à 12 Tbps.

Opportunité pour devenir un centre régional des infrastructures numériques

Près de 30 ans après la connexion officielle d'Internet au Vietnam (1997), la 10e place mondiale pour la vitesse de connexion constitue non seulement une prouesse technique, mais l'opportunité de devenir le centre régional des infrastructures numériques. Selon la Résolution No57 sur les avancées scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale, le Vietnam prévoit de posséder d'ici 2030, 15 lignes internationales de câbles optiques sous-marins d'une capacité de 350 Tbps, dont au moins deux seront maîtrisées par le Vietnam, ainsi qu'un système de câbles optiques terrestres moderne.

Ce Top 10 mondial est considéré comme un tremplin pour que le Vietnam puisse concrétiser son ambition de devenir une infrastructure numérique de pointe, comparable à celle des pays développés.

Linh An/CVN