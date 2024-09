Typhon Yagi

Le président français exprime sa solidarité avec le Vietnam

Sur la page personnelle du réseau social X, dans l'après-midi du 12 septembre, le président Macron a écrit : ‘’J’exprime la solidarité de la France avec le Vietnam après le passage dévastateur du typhon Yagi qui a causé des centaines de morts et des dégâts considérables. Nous sommes prêts à apporter notre soutien’’.

Durant ces temps également, de nombreux journaux en France ont publié des informations sur les dégâts en hommes et en biens, ainsi que sur les conséquences de la tempête et des inondations que subissent les Vietnamiens.

Le 12 septembre, l'ambassade du Vietnam en Pologne a lancé une campagne de dons pour aider les personnes à surmonter les conséquences causées par le typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadeur Hà Hoàng Hai a remis à Trân Anh Tuân, président de l'Association des Vietnamiens en Pologne, la somme de 5.000 PLN (31,7 millions de dôngs), contribuant au Fonds de soutien de la communauté vietnamienne en Pologne pour partager les pertes auxquelles le pays et le peuple sont confrontés.

Selon un bilan actualisé jusqu’à vendredi matin, 13 septembre par l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), les conséquences directes et indirectes du typhon Yagi ont fait 336 morts et disparus.

VNA/CVN