Le secrétaire général et président lao envoie une lettre de remerciements

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith et son épouse ont quitté ce vendredi 13 septembre Hô Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite d’État au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

De retour, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a envoyé une lettre de remerciement au secrétaire général du Comité central du parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm.

Dans sa lettre, il a remercié sincèrement son homologue Tô Lâm et les dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, en particulier les habitants de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, pour leur accueil chaleureux lors de la visite d’État au Vietnam.

Le dirigeant lao apprécie hautement les résultats de la visite d'État et de la rencontre entre les deux Bureau politique du Vietnam et du Laos cette fois-ci, ainsi que l'échange d'opinions profond et franc et le consensus élevé entre les dirigeants des deux Partis et des deux Etats dans l’évaluation des résultats de la coopération bilatérale au cours des dernières années et les engagements à continuer à préserver, promouvoir et cultiver la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples pour les développer vers de nouveaux sommets, d’intérêt commun, contribuant à la paix et à la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a souhaité au secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, à son épouse et aux hauts dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam bonne santé, bonheur et succès dans leurs nobles fonctions.

VNA/CVN