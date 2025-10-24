Le secrétaire général Tô Lâm se rend au Musée national d’histoire de Bulgarie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly, et la délégation vietnamienne de haut rang ont visité le 23 octobre le Musée national d’histoire de Bulgarie. Le président bulgare Roumen Radev et son épouse ont également participé à la visite.

Photo : VNA/CVN

Le Musée national d’histoire de Bulgarie, institution culturelle emblématique, préserve et met en valeur les valeurs historiques, les traditions et l’identité nationale de la Bulgarie, vieilles de plusieurs millénaires.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué la Bulgarie pour son riche héritage culturel, sa résilience et son identité vibrante. Il a souligné que le musée préserve non seulement le passé, mais inspire également les générations futures, nourrissant le patriotisme, la détermination et les aspirations au développement du peuple bulgare.

Il a exprimé son admiration pour les efforts considérables déployés par la Bulgarie pour préserver et promouvoir ses valeurs culturelles. Il a rappelé que le Vietnam a toujours considéré la culture comme le fondement spirituel de la société et une force interne essentielle pour assurer le développement durable du pays.Le système muséal vietnamien est en constante modernisation, visant à allier préservation, éducation et échanges internationaux, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé l’espoir qu’à l’avenir, le musée bulgare et les musées nationaux vietnamiens s’engageront dans des échanges professionnels, des recherches conjointes et des expositions collaboratives. Il a ajouté que de telles initiatives favoriseraient la compréhension mutuelle et renforceraient l’amitié entre les deux peuples et leurs cultures asiatique et européenne.

La compréhension mutuelle et le respect de l’histoire et de la culture de chacun constitueront une base solide pour le développement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la Bulgarie, a-t-il souligné.

Après la visite du musée, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont rejoint le président bulgare Roumen Radev et son épouse pour assister à une représentation artistique exceptionnelle mettant en vedette des artistes bulgares et vietnamiens.

Plus tard dans la soirée, le président Roumen Radev et son épouse ont offert un banquet en l’honneur du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut rang.

VNA/CVN