Le Vietnam adopte une stratégie nationale pour promouvoir son image à l’étranger

Dans un contexte de mondialisation accélérée, chaque pays n’est plus seulement en concurrence sur le plan économique, mais également sur celui de son image et de sa crédibilité sur la scène internationale.

Le 27 janvier 2026, le Premier ministre a signé la Décision n°173/QD-TTg promulguant la Stratégie de communication pour la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le Vietnam - pays riche d’une identité culturelle forte, dynamique et profondément engagé dans l’intégration internationale - fait face à la nécessité de mettre en place une stratégie de communication structurée afin de promouvoir son image nationale dans le monde. Pour la première fois, un message national et un système d’identité visuelle nationale sont élaborés, constituant une base cohérente pour l’ensemble des activités de promotion de l’image du Vietnam à l’étranger.

Selon Nguyên Van Thuât, directeur adjoint du Département de l’information de base et de l’information extérieure du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, il s’agit d’une initiative d’une grande importance sur les plans politique, stratégique et pratique.

Dans le contexte actuel, l’élaboration d’une stratégie de communication visant à promouvoir l’image nationale est particulièrement nécessaire et repose sur trois raisons principales. Premièrement, la concurrence entre les pays ne se limite plus aujourd’hui à la dimension économique, mais s’étend également à l’image, à la confiance et à l’influence. Dans l’environnement médiatique numérique mondial, l’image d’un pays se forme et se diffuse très rapidement, mais elle peut également être fortement influencée dans un sens non souhaité si elle ne bénéficie pas d’une orientation stratégique claire.

Deuxièmement, le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement vers la prospérité et une intégration de plus en plus profonde dans le monde. Sont donc nécessaires des récits nationaux clairs et cohérents, reflétant fidèlement les systèmes de valeurs du Vietnam et pouvant être transformés en messages de communication, constituant ainsi une puissance douce nationale.

Troisièmement, l’expérience récente montre que la promotion de l’image nationale reste encore dispersée et manque de coordination entre les ministères, les secteurs, les localités et les organes de presse. La promulgation de cette stratégie vise précisément à établir un cadre commun permettant de positionner l’image du Vietnam de manière claire, durable et plus influente sur la scène internationale.

Par ailleurs, Nguyên Van Thuât a indiqué que la Stratégie identifie clairement la construction d’un écosystème national de communication numérique, ainsi que l’application des mégadonnées et de l’intelligence artificielle, comme l’une des solutions majeures pour promouvoir plus efficacement l’image du Vietnam dans le monde.

Tout d’abord, les plateformes transfrontalières et les réseaux sociaux internationaux permettent d’atteindre directement le public mondial avec une grande rapidité, une large portée et des coûts plus raisonnables que les méthodes traditionnelles.

Ensuite, les mégadonnées et l’intelligence artificielle permettent d’analyser les comportements, les besoins et les tendances de réception de différents publics sur chaque marché, afin de personnaliser les messages et de choisir les contenus et les plateformes les plus appropriés pour renforcer les effets de la diffusion.

Enfin, l’écosystème numérique permet de connecter de manière synchronisée les agences, les localités et les acteurs de la communication, garantissant ainsi la cohérence des messages et de l’image nationale sur l’ensemble des plateformes.

Ainsi, la technologie numérique n’est pas seulement un outil de diffusion, mais également une base essentielle pour renforcer le professionnalisme, l’efficacité et la compétitivité de la communication de l’image nationale à l’ère de la mondialisation.

Cependant, certaines faiblesses subsistent encore aujourd’hui. En l’absence d’un cadre stratégique unifié, la promotion de l’image du Vietnam demeure parfois fragmentée ; chaque secteur et chaque localité raconte son propre récit en fonction de ses atouts, sans toujours contribuer à une image nationale cohérente. C’est pourquoi cette Stratégie devrait entraîner une évolution importante.

"Si elle est mise en œuvre de manière sérieuse et coordonnée, je suis convaincu que cette Stratégie contribuera à remédier clairement à la situation où chacun agit de manière isolée, tout en permettant à l’image du Vietnam de devenir plus cohérente et de se diffuser plus largement sur la scène internationale", a souligné Nguyên Van Thuât.

Si ces solutions sont mises en œuvre de manière synchronisée, l’efficacité de la communication nationale devrait s’améliorer nettement dans les années à venir.

