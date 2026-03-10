Le Vietnam déterminé à garantir l’approvisionnement énergétique

Lors d’une réunion tenue le 10 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la détermination de ne laisser survenir aucune pénurie d’énergie dans quelque circonstance que ce soit.

>> Stabilisation du marché des carburants et baisse des achats de précaution

>> Réduction à 0% des droits de douane à l'importation sur certains produits pétroliers

>> Nouvelle réglementation sur la stabilisation des prix de détail des carburants en projet

Photos : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 10 mars, le chef du gouvernement a présidé à Hanoï une réunion de travail avec les ministères, secteurs, organes concernés et le groupe de travail sur la sécurité énergétique afin de discuter des solutions visant à garantir de manière proactive l’approvisionnement énergétique au service du développement socio-économique, notamment l’objectif d’une croissance à deux chiffres, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient qui affecte les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales.

Lors de la réunion, le Premier ministre et les membres du groupe de travail ont analysé et évalué l’évolution du conflit au Moyen-Orient ainsi que ses impacts sur l’approvisionnement énergétique mondial, en particulier le pétrole, tout en élaborant différents scénarios possibles et des mesures d’adaptation.

Concernant la production et l’approvisionnement en carburants dans le pays, les raffineries de Dung Quât et de Nghi Son fonctionnent normalement.

Lors des récents entretiens téléphoniques entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis, ces derniers ont également affirmé leur engagement à stabiliser l’approvisionnement et à garantir l’énergie pour le Vietnam.

Par ailleurs, le gouvernement a promulgué un décret ramenant à 0% les droits d’importation sur certains produits pétroliers afin de soutenir les prix sur le marché national.

Ainsi, grâce à la production nationale, aux importations et aux réserves disponibles, l’approvisionnement en carburants et produits pétroliers répond actuellement aux besoins de production et de consommation dans le pays.

Cependant, ces derniers jours, dans quelques localités, des files d’attente ont été observées dans certaines stations-service, en raison des inquiétudes de la population face à une éventuelle pénurie et à la hausse des prix des carburants.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le conflit au Moyen-Orient affectait la sécurité énergétique mondiale et influençait la gestion macroéconomique. Avec la détermination de ne laisser survenir aucune pénurie d’énergie dans quelque circonstance que ce soit, le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam avait pris des mesures rapides et flexibles, notamment la création du groupe de travail sur la sécurité énergétique et la promotion de la diplomatie énergétique.

Pour les temps à venir, le Premier ministre a demandé de poursuivre la diversification des sources d’approvisionnement en pétrole brut, notamment en mettant en œuvre les résultats de ses entretiens avec les dirigeants du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis afin d’augmenter l’approvisionnement en pétrole brut pour le raffinage dans le pays.

Appelant la population à rester calme et à faire confiance à la gestion de l’État, le Premier ministre a demandé d’étudier la révision des mécanismes de gestion des prix des carburants afin d’accroître la flexibilité pour les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Concernant le Fonds de stabilisation des prix des carburants et la taxe de protection de l’environnement, le Premier ministre a approuvé en principe la proposition du ministère de l’Industrie et du Commerce d’utiliser le Fonds conformément aux réglementations et a chargé le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son de prendre une décision le 10 mars. Le ministère des Finances est chargé de proposer un plan visant à réduire la taxe de protection de l’environnement sur les carburants à 0% et de le soumettre au gouvernement avant le 12 mars.

Il a également demandé d’accélérer la transition énergétique, de promouvoir l’utilisation de l’essence biologique E10 et de lancer une campagne nationale d’économie d’énergie et d’utilisation d’énergies propres.

Enfin, il a chargé le ministère de la Police, en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, de renforcer les contrôles et de sanctionner strictement toute manipulation des prix ou stockage spéculatif susceptibles de perturber la stabilité du marché.

VNA/CVN