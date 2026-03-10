Découverte d’une fleur rare dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng

Le 10 mars, le conseil de gestion du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng (province de Quang Tri, Centre) a annoncé avoir observé la présence de la plante rare Sapria himalayana dans le sous-secteur 649, relevant de la zone de protection stricte gérée par la station de protection forestière de Con Roang.

Photo : VNA/CVN

Sapria himalayana est une plante entièrement parasite appartenant à la famille des Rafflesiaceae, un groupe végétal réputé pour ses fleurs spectaculaires et sa morphologie particulière. Cette découverte enrichit les données scientifiques sur la flore locale et témoigne de l’état relativement intact de l’écosystème forestier karstique du parc.

Selon les chercheurs, cette espèce ne possède ni chlorophylle, ni feuilles, ni véritable tige pour assurer la photosynthèse. Sa partie végétative est fortement réduite et subsiste sous forme de structures s’insérant profondément dans les racines de la plante hôte afin d’absorber l’eau et les nutriments. Dans le sous-secteur 649, les spécimens observés parasitent les racines de lianes ligneuses du genre Tetrastigma (famille des Vitaceae). La fleur constitue la seule partie visible à la surface du sol pour assurer la reproduction.

Les spécimens recensés présentent des fleurs d’environ 15 à 20 cm de diamètre, avec un périanthe rouge foncé ponctué de taches jaunes pâles. Fait remarquable, les fleurs dégagent une odeur semblable à celle de la viande en décomposition afin d’attirer les insectes pollinisateurs, principalement des mouches appartenant à l’ordre des diptères (qui signifie "deux ailes").

Les spécialistes soulignent que Sapria himalayana possède une niche écologique très étroite et se révèle particulièrement sensible aux variations des conditions environnementales, notamment de l’humidité du sol et de la structure du couvert forestier. L’espèce n’apparaît que dans les forêts tropicales humides à feuillage persistant, caractérisées par une forte couverture végétale et un épais tapis de litière, peu perturbées par les activités humaines.

Inscrite comme espèce menacée dans le Livre rouge du Vietnam et dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), cette plante présente une aire de répartition limitée et dépend entièrement de sa plante hôte. Sa présence dans le sous-secteur 649 constitue ainsi un indicateur du bon état écologique et du microclimat stable de cette zone forestière.

Selon le conseil de gestion du parc, cette découverte porte à 2 957 le nombre total d’espèces végétales recensées à Phong Nha - Ke Bàng, confirmant le statut de ce site comme l’un des centres majeurs de biodiversité du Vietnam et de la région.

VNA/CVN