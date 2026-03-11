Le Vietnam veut faire le vieillissement de l’opportunité de développement économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à faire le vieillissement démographique de l’opportunité de développement économique, en faisant de la silver économie un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam.

>> Conférence sur le développement de l'économie des seniors

S’exprimant lors de la conférence sur le développement de la silver économie ou économie des seniors dans le monde et sur l’adaptation des politiques et stratégies vietnamiennes à ce domaine émergent, organisée en format hybride au siège du gouvernement, le chef du gouvernement a souligné que les personnes âgées devaient être considérées comme une ressource précieuse pour la société et l’économie, plutôt que comme un fardeau.

Le Vietnam est entré en phase de vieillissement démographique depuis 2011, avec une accélération marquée de cette proportion. Selon les projections, le pays comptera près de 18 millions de personnes âgées d’ici 2030, soit environ 4 millions de plus qu’en 2024. Cette évolution pose de forts défis – notamment une pression accrue sur le système de sécurité sociale et de santé –, mais offre aussi des opportunités majeures pour explorer de nouveaux modèles de croissance, garantissant un développement rapide et durable.

Soulignant que les personnes âgées sont à la fois sujets, bénéficiaires et au cœur du développement de la silver économie, le Premier ministre a indiqué qu’un changement d’approche et de perception s’opère : les retraités sont désormais considérés comme une ressource pouvant continuer à contribuer à la société ; les personnes âgées passent d’un rôle passif à un rôle actif ; d’objets bénéficiaires des résultats du développement, elles deviennent un nouveau moteur de croissance ; d’un fardeau pour le système de santé, elles sont perçues comme un atout social ; d’une approche centrée sur le traitement des maladies vers la prévention et les soins de santé ; et d’une logique de garantie de la protection sociale vers une approche d’investissement créateur de valeur.

Le Premier ministre a appelé à développer un écosystème de la silver économie fondé sur trois piliers : Les seniors sont placés au cœur de cette stratégie, agissant à la fois comme une ressource pour l'offre et un moteur pour la demande. Les entreprises constituent le pivot de l'innovation et de la mise en œuvre, portées par leur responsabilité sociale et la création d'environnements de travail adaptés aux aînés. L'État, quant à lui, intervient en tant qu'"architecte institutionnel" pour définir le cadre juridique, les mesures d'incitation et garantir une protection sociale robuste.

Moteur de croissance

Le Premier ministre a indiqué les solutions visant à faire de la silver économie un moteur de croissance, des défis du vieillissement démographique l’opportunité de percée pour la nation. Il a demandé la mise en œuvre effective des orientations, lignes directrices et politiques du Parti et de l’État afin de valoriser davantage le rôle des personnes âgées dans l’édification, le développement du pays et la défense de la Patrie.

Il a également assigné des missions spécifiques à chaque ministère et secteur pour élaborer et perfectionner le cadre institutionnel du développement de la silver économie ; mettre l’accent sur la construction d’infrastructures stratégiques au service de ce secteur ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources ; développer et améliorer les modèles de gouvernance correspondants ; ainsi que former et renforcer la qualité des ressources humaines au service de ce domaine.

Le chef du gouvernement a en outre demandé aux autorités locales de procéder à un examen approfondi afin de mettre en place des mécanismes et politiques spécifiques, lever les obstacles et promouvoir le développement de la silver économie sur leurs territoires. Il a souligné la nécessité de privilégier l’allocation de ressources issues du budget central et de mobiliser davantage de ressources sociales afin de développer les infrastructures et les services connexes, tout en encourageant les entreprises à investir dans ce secteur.

Selon Pham Minh Chinh, face à une tendance démographique inévitable, le Vietnam doit adopter des politiques adaptées afin de transformer les défis du vieillissement en levier de croissance durable, d’innovation et de progrès social.

