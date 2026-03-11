La coopération Sud-Sud promeut les droits et la justice pour les femmes et les filles

Un dialogue sur la coopération Sud-Sud visant à améliorer l’accès à la justice pour les femmes et les filles s’est tenu à la Maison Verte des Nations unies à Hanoï le 11 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes 2026.

Cet événement, co-organisé par ONU Femmes au Vietnam et les ambassades d’Afrique du Sud et du Mozambique, a réuni des représentants d’agences vietnamiennes, d’organismes des Nations unies, de missions diplomatiques, du monde universitaire, du secteur privé et d’organisations sociales.

Les participants ont partagé l’expérience du Vietnam et de ses partenaires africains en matière d’amélioration de l’accès des femmes à la justice, notamment par la transformation numérique et la promotion du leadership féminin.

La coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a mis l’accent sur le thème « Droits - Justice - Action : Pour toutes les femmes et les filles », soulignant que les progrès doivent se traduire concrètement dans la vie quotidienne des femmes par un accès sûr, transparent et sans crainte à leurs droits.

Elle a également salué l’engagement constant du Vietnam en faveur de l’égalité des sexes, soulignant les progrès réalisés en matière de budget, d’aménagement du territoire, de protection sociale et de prévention des violences domestiques suite à la récente révision de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

L’ambassadrice d’Afrique du Sud au Vietnam, Vuyiswa Tulelo, a indiqué que si son pays dispose de l’un des cadres juridiques les plus progressistes au monde en matière d’égalité des sexes, des défis tels que les violences sexistes, l’inégalité d’accès à la justice et la fracture numérique persistent.

L’Afrique du Sud s’attaque à ces problèmes en modernisant son système judiciaire grâce à des procédures judiciaires numériques, la gestion électronique des dossiers et des services d’aide aux victimes basés sur les technologies.

Les délégués ont convenu que les systèmes judiciaires jouent un rôle central dans la protection des droits des femmes, en particulier pour celles qui subissent de multiples formes de discrimination. Les outils numériques offrent de nouvelles possibilités d’accès à l’information et au soutien juridiques, mais soulèvent également des préoccupations quant à la sécurité et à la confidentialité en ligne.

Ce dialogue devrait permettre de dégager des solutions concrètes et de promouvoir des systèmes judiciaires centrés sur les personnes, plus inclusifs et mieux adaptés aux besoins des femmes et des filles du monde entier.

