Un autre site malaisien est reconnu par l'UNESCO

Le complexe des grottes de Niah à Sarawak, en Malaisie, a été officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, selon le ministère malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture (MOTAC).

Photo : Thestar/CVN

Dans un communiqué du 27 juillet, le ministère malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture a déclaré que cette reconnaissance avait été décernée lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial, qui se tient du 21 au 31 juillet à New Delhi.

Cette prestigieuse désignation a été décidée par les 21 États membres du Comité du patrimoine mondial, présidé par l'Inde.

Grâce à cette reconnaissance, la nation d’Asie du Sud-Est compte désormais cinq sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le parc national de Gunung Mulu et le parc de Kinabalu (2000), les villes historiques du détroit de Melaka, Melaka et George Town (2008) et le patrimoine archéologique de la vallée de Lenggong (2012).

La Malaisie cherche à faire reconnaître par l’UNESCO d’autres zones du pays, comme le parc forestier FRIM à Selangor, le parc Belum et le centre national de contrôle de la lèpre.

VNA/CVN