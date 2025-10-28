Le Vietnam œuvre avec l’APEC pour construire un avenir durable

À l’invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung, le président Luong Cuong participera à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et mènera des activités bilatérales dans ce pays du 29 octobre au 1 er novembre 2025.

La présence du Vietnam à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, organisée à Gyeongju, traduit sa volonté ferme de contribuer activement au processus d’intégration et de coopération économique régionale, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô.

Cet événement sera également une occasion pour le Vietnam de promouvoir l’image d’une économie dynamique, profondément intégrée et résolument engagée aux côtés de la région en vue de réaliser l’objectif "Connectivité - Innovation - Prospérité".

La participation à l’événement aide également le Vietnam à affirmer son rôle de membre actif, responsable et de plus en plus proactif dans l’élaboration de la structure de coopération régionale, en se préparant à accueillir l’APEC 2027, a-t-il indiqué.

Le Vietnam entend également apporter une contribution constructive et concrète à l’orientation de la coopération de l’APEC, en privilégiant les domaines directement liés aux intérêts des populations et des entreprises, a-t-il ajouté.

Le Vietnam est officiellement devenu membre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) lors de la 10e réunion des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie de l’APEC, le 15 novembre 1998 à Kuala Lumpur (Malaisie).

Durant ses 27 années de participation à l’APEC (1998-2025), le Vietnam a laissé des empreintes profondes dans la coopération au sein de l’APEC et a toujours été considéré comme un membre ayant contribué de manière positive, responsable et efficace à la réalisation des objectifs et des visions de coopération de l’APEC, ainsi qu’au renforcement du rôle du forum.

Le pays a déjà accueilli avec succès le Sommet de l’APEC à deux reprises, en 2006 et 2017 et se prépare à organiser celui de 2027. Ces réalisations témoignent non seulement de sa capacité d’organisation, mais aussi de son rôle moteur dans la définition des orientations futures du forum.

Il a activement contribué à maintenir la dynamique de coopération de l’APEC en proposant et en mettant en œuvre près de 190 initiatives et projets dans des domaines aussi importants que la réforme structurelle, le développement des ressources humaines, l’autonomisation des femmes, le développement rural et urbain, la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire et le commerce électronique.

Le Vietnam a initié et participé à l’élaboration de la vision à long terme de la coopération de l’APEC, notamment l’édification de la Vision de l’APEC à l’horizon 2040. Il a participé de manière proactive à la coordination du processus d’élaboration du rapport "People and Prosperity : An APEC Vision to 2040" (Peuples et prospérité : une vision de l’APEC jusqu’en 2040).

C’était sur cette base que les dirigeants de l’APEC ont adopté la vision de l’APEC d’une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique d’ici 2040, pour la prospérité de tous les peuples et des générations futures.

Avec l’adoption par les dirigeants de 21 économies membres de la Vision de l’APEC à l’horizon 2040 et du Plan d’action pour sa mise en œuvre, l’APEC a achevé la mise en œuvre de l’initiative initiée par le Vietnam et approuvée lors du 25e Sommet de l’APEC qui s’est tenu en novembre 2017 à Dà Nang.

Depuis début 2025, le Vietnam a participé et contribué activement à la coopération de l’APEC à de nombreux niveaux et canaux, proposant et mettant en œuvre de nombreuses initiatives et projets visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, la transformation numérique, la transformation verte, l’économie circulaire et la lutte contre le changement climatique.

Le Vietnam a organisé avec succès la 3e réunion du Conseil consultatif des gens d’affaires de l’APEC (ABAC) à Hai Phong en juillet 2025, avec la participation du président Luong Cuong.

Le pays a affirmé sa volonté d’organiser l’Année de l’APEC 2027 avec un plus grand succès que deux éditions précédentes en 2006 et 2017, un engagement du pays en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de la coopération mondiale, ainsi que sa détermination à collaborer étroitement avec les autres économies membres pour promouvoir l’intégration économique régionale et préserver le système commercial mondial.

