Le président Luong Cuong reçoit un vice-ministre australien

Le président de la République du Vietnam, Luong Cuong, a reçu samedi 25 octobre, à Hanoï, le vice-ministre australien chargé des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite, en marge de sa participation à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, dite "Convention de Hanoï".

Le président Luong Cuong a chaleureusement salué le soutien actif de l’Australie au Vietnam, pays hôte, dans l’organisation de cette cérémonie. Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement australien pour son aide rapide de 3 millions de dollars australiens destinée à atténuer les conséquences des typhons Ragasa et Matmo.

Le chef de l’État a souligné que l’Australie est l’un des partenaires stratégiques globaux les plus importants du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, et que ce soutien témoigne de la solidarité, de l’amitié et des liens étroits unissant les deux nations.

Matt Thistlethwaite a salué la qualité de l’organisation de l’événement par le Vietnam et a félicité le pays pour avoir accueilli avec succès cette convention majeure des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.

Matt Thistlethwaite a félicité le Vietnam pour la qualité de l’organisation de cet événement majeur des Nations unies dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Il a également salué les réalisations remarquables du Vietnam, devenu un modèle dynamique en matière de développement économique, social, infrastructurel et éducatif.

À cette occasion, il a exprimé sa profonde sympathie envers les populations vietnamiennes affectées par les récentes intempéries, réaffirmant la solidarité du gouvernement et du peuple australiens, ainsi que leur engagement à soutenir le Vietnam.

Les deux parties se sont réjouies du développement florissant du partenariat stratégique global Vietnam - Australie, soulignant les résultats positifs et concrets obtenus dans la mise en œuvre du Programme d’action pour la période 2024-2027. La plupart des activités prévues ont été réalisées ou sont en cours, notamment celles issues de la visite d’État du Gouverneur général d’Australie au Vietnam en septembre 2025, dont les résultats continuent de se matérialiser.

Intensifier la connectivité économique bilatérale

Dans un contexte régional et international en constante évolution, les deux dirigeants ont convenu que le renforcement de la coopération et de la confiance mutuelle entre le Vietnam et l’Australie est crucial, non seulement pour les intérêts communs de leurs peuples, mais aussi pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Le président Luong Cuong a proposé d’intensifier la connectivité économique bilatérale, avec pour objectif d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de 20 milliards de dollars américains et de doubler les investissements croisés dans les deux à trois prochaines années. Il s’est félicité de ce que les investissements australiens au Vietnam aient dépassé les 3 milliards de dollars au premier semestre 2025.

Il a également appelé à un renforcement de la coopération dans les domaines du changement climatique, de l’environnement et de l’énergie, pour soutenir les engagements communs en faveur de la neutralité carbone et de la transition énergétique verte. Il a encouragé le développement de programmes conjoints de recherche, de formation et d’innovation technologique au Vietnam.

Mettant en avant le rôle clé des échanges entre les peuples comme ciment des relations bilatérales, le président a proposé d’élargir les initiatives d’amitié, d’augmenter les vols directs entre les grandes villes des deux pays et de promouvoir les valeurs culturelles pour approfondir la compréhension mutuelle.

De son côté, Matt Thistlethwaite a affirmé que l’Australie considère le Vietnam comme un partenaire clé dans la région et souhaite approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Il a noté que le Vietnam représente le quatrième plus grand groupe d’étudiants étrangers en Australie et a exprimé la volonté de son pays de renforcer la formation, le partage d’expériences et le transfert de connaissances dans des secteurs où l’Australie excelle, tels que l’environnement, la transition énergétique et les industries minières.

Partageant pleinement les vues du président Luong Cuong, Matt Thistlethwaite a souligné l’importance d’intensifier les échanges culturels, linguistiques, touristiques et commerciaux. Il a réaffirmé l’engagement de l’Australie à renforcer ses liens avec l’Asie du Sud-Est et à poursuivre activement la mise en œuvre de la Stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, dans laquelle le Vietnam occupe une place prioritaire.

