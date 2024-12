Une coopération durable dans le domaine du travail

Vietnam - Malaisie

Au 30 novembre, plus de 17.000 travailleurs vietnamiens travaillaient légalement en Malaisie, selon le ministère malaisien des Ressources humaines. Bien que ce chiffre ait diminué d'environ 50% par rapport au pic de 2003, les autorités des deux pays apprécient toujours leur coopération pratique dans le domaine du travail.

Les employeurs malaisiens apprécient les travailleurs vietnamiens pour leurs compétences, leur capacité d'apprentissage et leur intégration. Grâce à leur expérience et à leurs connaissances linguistiques, ils occupent souvent des postes de chef d'équipe de lignes de production, soutenant les travailleurs d'autres pays comme le Myanmar, le Népal et le Bangladesh.

L'accord de coopération en matière de travail entre le Vietnam et la Malaisie a été signé pour la première fois en 2003, puis renouvelé en 2015 et en 2022. L'envoi de travailleurs vietnamiens pour travailler en Malaisie est l'un des contenus de coopération efficaces, en particulier au cours de la période 2002-2012.

L'année 2003 a été considérée comme la période de pointe, la Malaisie ayant recruté 38.000 travailleurs vietnamiens pour répondre à sa demande de main-d'œuvre. Parmi les travailleurs vietnamiens en Malaisie, plus de la moitié travaillent dans le secteur manufacturier, environ 10% dans le secteur de la construction, plus de 10% dans le secteur des services et 10% dans le secteur agricole.

Roland Hoo Choon Leng, directeur de la distribution de Gimmill Industrial (M) SDN.BHD, une société du groupe Ramatex Textiles, a déclaré qu'actuellement le groupe applique l'automatisation dans le processus de textile et de confection, il est donc très nécessaire d'avoir des travailleurs avec de bonnes compétences comme les travailleurs vietnamiens.

En plus de bonnes compétences, les travailleurs vietnamiens sont très diligents dans l'apprentissage des langues étrangères. De nombreux travailleurs peuvent parler à la fois chinois et malais, ils commencent donc à travailler et s'intègrent très bien à la vie locale, a-t-il déclaré.

Le groupe a également investi au Vietnam avec trois usines opérant dans la ville de Hai Phong et dans les provinces de Bac Ninh et Nam Dinh.

Selon Lê Ngoc Toan, premier secrétaire et chef du Comité de gestion et d'experts du travail en Malaisie, bien que le gouvernement du Premier ministre Anwar Ibrahim ait approuvé un plan visant à augmenter le salaire minimum de 1.500 à 1.700 ringgits par mois (environ 10 millions de dôngs) à compter du 1er février 2025, cela n'est pas très attrayant pour les travailleurs vietnamiens. Cela s'explique par le fait que les travailleurs vietnamiens ont de meilleures options sur les marchés du Japon, de la République de Corée et de Taïwan (Chine), où ils peuvent gagner des revenus plus élevés.

Cependant, la Malaisie est toujours considérée comme l'un des principaux marchés pour les travailleurs manuels vietnamiens, car elle n'exige pas de niveaux élevés de maîtrise et de compétences en langues étrangères.

