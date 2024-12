Dông Nai

Un sapin de Noël fait de plus de 3.800 chapeaux coniques attire des milliers de visiteurs

À Dông Nai, plus de 3.800 chapeaux coniques ont été assemblés pour créer un sapin de Noël imposant de près de 40 mètres de hauteur. Chaque soir, cet endroit devient un lieu de rencontre prisé, attirant des milliers de visiteurs venus prendre des photos et admirer les décorations.

À l’approche de la fin de l'année, l'atmosphère festive de Noël à Dông Nai se renforce lorsque le sapin de Noël en chapeaux coniques de l’église Hà Phát, située dans le quartier Tân Biên de la ville de Biên Hòa, s'illumine. De nombreux habitants et touristes se rendent sur place pour admirer le spectacle et capturer des souvenirs. Outre le sapin, d’autres décorations comme la statue du Christ, la crèche et la tour de l'horloge sont également magnifiquement décorées.

Chaque soir, à partir de 19h00, le sapin "gigantesque", fait de plus de 3.800 chapeaux coniques vietnamiens traditionnels, s'illumine. Les chapeaux sont disposés avec soin autour d’un cadre en métal pesant plusieurs tonnes, formant ainsi un sapin de Noël à quatre niveaux qui scintille de mille feux. Le sapin mesure environ 15 mètres de large au niveau inférieur, avant de se rétrécir progressivement vers le sommet. Des câbles ont également été ajoutés autour pour sécuriser l’arbre contre les intempéries.

Madame Liên, une habitante locale, a exprimé sa fierté : "Je suis très fière de voir un sapin de Noël aussi unique ici chaque année. Il est non seulement beau, mais aussi très significatif, attirant des visiteurs de près et de loin."

Monsieur Tuân Anh, un habitant de Hô Chi Minh-Ville, a ajouté : "Ce sapin est différent de ceux que l’on trouve dans les centres commerciaux. Il est vraiment impressionnant, non seulement par sa beauté, mais aussi par son originalité. On sent la finesse et l'attention des personnes qui l'ont créé."

D’après un représentant de l'église Hà Phát, ce sapin de Noël en chapeaux coniques sera illuminé pendant toute la saison de Noël, permettant aux visiteurs de l’admirer jusqu’au Nouvel an. Cette année marque la septième édition de ce sapin décoré de chapeaux coniques, financé grâce aux dons des paroissiens.

Chaque étape de la fabrication est réalisée avec soin. Les chapeaux coniques sont reliés à des ampoules pour garantir la sécurité et la résistance aux intempéries. "L’église éteindra les lumières chaque soir pendant 15 minutes pour éviter toute surcharge et garantir la sécurité des équipements électriques", a précisé le représentant de l'église.

