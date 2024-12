Santé

Inauguration d’une succursale pour promouvoir le don de tissus et d'organes dans le Sud

Dans le cadre de la "Semaine d'or du don d'organes et de tissus" à Hô Chi Minh-Ville, l'Association vietnamienne pour la promotion du don d'organes a inauguré, le 23 décembre, sa branche interinstitutionnelle pour le Sud. Cette unité vise à accroître les dons d'organes dans le Sud et à travers le pays.

>> Chercher des solutions pour s’adapter au vieillissement de la population

>> Le Vietnam va moderniser six hôpitaux aux normes internationales

>> Complémentaires santé : une hausse qui restera élevée en 2025

La professeure agrégée Nguyên Thi Kim Tiên, ancienne ministre de la Santé et présidente de l'Association vietnamienne pour la promotion du don d'organes et de tissus, a déclaré que la transplantation d'organes et de tissus est une grande réussite médicale, sauvant de nombreuses vies de patients atteints de maladies graves. Actuellement, le Vietnam a réalisé avec succès la plupart des types de transplantations d'organes, avec plus de 1.000 cas, le plus élevé d'Asie du Sud-Est. Cependant, la source actuelle de dons de tissus et d’organes est encore très limitée, provenant principalement de donneurs vivants, alors que dans d’autres pays, la plupart proviennent de personnes en état de mort cérébrale. En particulier, dans la région du Sud, le nombre de dons d’organes après mort cérébrale est inférieur à celui des autres régions.

C'est pourquoi l'Association vietnamienne pour la promotion du don de tissus et d'organes humains, en collaboration avec l'Université de médecine et l'Hôpital pharmaceutique de Hô Chi Minh-Ville, a créé cette branche dans le but de contribuer à augmenter la source de dons de tissus et d'organes humains. "Cela aidera les hôpitaux de la région du Sud à s'unir pour mobiliser et coordonner les transplantations d'organes. À partir de là, cela contribuera à augmenter la source de dons d'organes et à rendre les transplantations d'organes plus pratiques, sauvant ainsi plus de vies", a expliqué Mme Kim Tiên.

Selon le professeur agrégé Nguyên Hòang Bac, directeur de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et chef de cette nouvelle branche, au cours des 20 dernières années, avec de nombreuses réalisations, la transplantation d'organes au Vietnam a fait de grands progrès pour suivre les avancées des pays développés du monde. Cependant, les données montrent que le taux de transplantations d'organes provenant de personnes en état de mort cérébrale au Vietnam n'est que de 0,15 cas pour 1 million d'habitants, bien inférieur à celui de l'Espagne (49 cas) et de la Thaïlande (6,12 cas).

Sur le nombre total de greffes d'organes au Vietnam, seulement 6% proviennent de personnes en état de mort cérébrale, le reste provenant principalement de personnes vivantes. En 2024, l’ensemble du pays comptera 36 personnes en état de mort cérébrale donnant leurs organes, ce qui constitue le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Toutefois, ce nombre reste insuffisant par rapport aux besoins. Actuellement, la liste des patients atteints de maladies graves en attente d’une greffe d’organe s’élève à plusieurs milliers.

Dans les temps à venir, cette branche construira un réseau de communication, en se concentrant sur le travail, le conseil et en appelant les gens à se donner la main pour ce travail significatif. De plus, elle mobilisera les hôpitaux pour qu'ils coopèrent entre eux, partagent des ressources, forment des connaissances à l'évaluation de l'état, du pronostic... des cas de mort cérébrale. "Nous travaillerons ensemble pour construire des procédures de mobilisation, évaluer la mort cérébrale, dépister, sélectionner les receveurs d'organes appropriés... comment rendre le don d'organes public et transparent", a déclaré M. Hòang Bac.

À l'occasion de son lancement, cette branche a lancé le programme "S'inscrire au don d'organes et de tissus - donner est éternel" à l'Université de médecine et de pharmacie de Hô- Chi Minh-Ville. Immédiatement après la cérémonie de lancement, de nombreux médecins, artistes et membres du personnel de l'hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville se sont inscrits pour donner leurs organes après une mort cérébrale.

Également à cette occasion, l'Association vietnamienne de promotion des dons d'organes et de tissus s'est coordonnée avec le Centre de la communication - Conseil sur le don de tissus et d'organes et les soins de santé au Vietnam et les unités connexes pour organiser un concours de création d'œuvres d'art et d’articles de médias-journaux sur le thème "Donner est éternel". Le concours vise à sensibiliser à l'enregistrement des dons d'organes et de tissus associés au développement culturel et à la santé communautaire. Tous les Vietnamiens et amis internationaux peuvent soumettre des œuvres sous forme de courts métrages, de journalisme (journaux, reportages, documentaires), de photographie, de musique, de peinture. La période de réception des dossiers de candidats s'étendra du 23 décembre 2024 au 30 octobre 2025. Il est prévu que la cérémonie de remise des prix ait lieu en décembre 2025.

Texte et photos : Quang Châu/CVN