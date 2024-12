"Un Noël de tendresse" apporte la paix aux enfants malades

Des bandeaux rouges mignons, des bonnets et écharpes chaudes, des boules décorées sous différentes formes… bien que de faible valeur, ces cadeaux sont d'une grande importance pour encourager les enfants qui suivent des traitements à l'Hôpital central pédiatrique de Hanoï. Comme chaque année, le programme "Un Noël de tendresse" offre des moments de joie, de chaleur et de partage aux enfants malades.

>> Une journée de fête pour les enfants de l’Hôpital pédiatrique de Hanoï

>> Đô Nguyên Tin, le réparateur de coeurs d’enfants

Photo : Nhândân/CVN

Le 20 décembre, l'auditorium J de l'Hôpital central pédiatrique de Hanoï était bondé de jeunes spectateurs. Certains étaient encore sous perfusion, d'autres avaient la tête bandée après une opération, et certains avaient récemment subi une chirurgie… mais tous ont pu profiter d'un Noël chaleureux dans le cadre du programme "Un Noël de tendresse". Seuls quelques centaines d'enfants, ayant la force de descendre dans cet auditorium parmi les plus de 2.000 patients hospitalisés de manière permanente, ont pu y assister.

La petite Dào Hoàng D. (3,5 ans, originaire de la province de Thai Nguyên, Nord) a perdu complètement la vue après avoir développé une tumeur cérébrale. En août 2023, elle a subi sa première opération pour retirer la tumeur. Depuis plus d'un an, l'Hôpital central pédiatrique de Hanoï est devenu sa deuxième maison. Tout en portant sa fille dans un fauteuil roulant, la mère de D., Hoàng Thi Y., a souhaité que sa fille puisse profiter du programme malgré sa cécité. "Elle ne peut pas voir, mais elle entend bien et comprend ce qui se passe. Parfois, elle se balance au rythme de la musique", raconte-t-elle.

Photo : Nhândân/CVN

Bùi Thi L. (originaire de Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định), qui porte ses deux enfants souffrant de paralysie cérébrale depuis 18 ans, se souvient de ses nombreuses participations aux concerts de l'hôpital. Bien que ses enfants ne comprennent pas ce qui se passe, elle ressent une grande chaleur en les voyant bouger au rythme de la musique. "Je souhaite que mes enfants puissent se déplacer et prendre soin d'eux-mêmes", confie-t-elle.

Nguyên Minh A. (5 ans, originaire de Hà Nam) a été diagnostiqué avec une malformation cardiaque congénitale après un dépistage à l'école. La famille l'a rapidement amené à l'Hôpital central pédiatrique de Hanoï, où il a été opéré en urgence il y a un mois. Après avoir assisté au concert, il exprime son vœu : "Je souhaite juste être en bonne santé".

Pham Quôc D. (11 ans, originaire de Hà Tinh) n'osait pas entrer dans l'auditorium et est resté assis dans son fauteuil roulant à l'extérieur, observant la scène. D. souffrait de maux de tête persistants depuis deux mois, mais les établissements médicaux locaux n'avaient pas pu diagnostiquer la maladie. La famille a emmené l'enfant à l'Hôpital central pédiatrique de Hanoï, où il a été diagnostiqué avec une tumeur au cervelet. D. a été pris en charge en urgence et opéré pour poser un drain, et une semaine après, il a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur au cervelet.

Photo : Nhândân/CVN

Pham Thị H. a indiqué que depuis un mois, elle s'occupe de D. pour son traitement à l'hôpital et que prochainement, D. sera transféré à l'Hôpital central militaire 108 pour commencer la radiothérapie. D. est un garçon très beau, il sourit doucement et dit qu'il aime beaucoup sa mère et qu'il espère se rétablir rapidement. Mme H. tenait fermement les poignées du fauteuil roulant, demandant parfois à son fils s'il avait froid, puis essuyant discrètement ses larmes. "Le chemin est encore long, j'espère seulement que mon fils recevra le soutien nécessaire pour traiter sa maladie", a-t-elle confié.

"Nous nous engageons à soigner nos petits patients"

Photo : Nhândân/CVN

Le vice-directeur de l'Hôpital central pédiatrique, Trinh Ngoc Hai, indique que cette année, la nature des maladies traitées n'a pas beaucoup changé. Selon le rapport du Département de prévention et de contrôle des infections, les cas de rougeole ont augmenté par rapport aux années précédentes. Cependant, la situation est toujours sous contrôle à l'hôpital. En moyenne, l'établissement reçoit environ 4.000 à 5.000 patients par jour, dont beaucoup souffrent de maladies graves en provenance des provinces du Nord. Il y a près de 2.000 enfants hospitalisés en permanence, certains restant plusieurs mois à l'hôpital.

Trinh Ngoc Hai souligne que l'hôpital organise régulièrement des programmes de soutien pour les enfants malades lors d'occasions spéciales telles que la Fête des enfants, Noël, la Fête de la mi-automne et le Nouvel An. "Le programme +Un Noël de tendresse+ est un événement significatif pour encourager et soutenir les enfants hospitalisés. Nous ferons de notre mieux pour prendre soin de leur santé et les aider à vaincre leur maladie. Nous souhaitons à tous de passer un Noël en bonne santé et un joyeux Nouvel An", a-t-il déclaré.

Photo : Nhân dân/CVN

Pour cette édition de Noël, l'hôpital a offert de nombreux petits cadeaux aux enfants hospitalisés. Pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, l'hôpital a également prévu des aides pour les frais hospitaliers, les médicaments et les repas.

"Tous les enfants de l'Hôpital central pédiatrique sont pris en charge et soutenus. Pour ceux qui rencontrent des difficultés particulières, notre équipe travaille avec des partenaires pour trouver des financements afin qu'ils puissent poursuivre leur traitement en toute sérénité", a conclu le Dr. Hai.

Thiên Lam/CVN