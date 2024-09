La grâce présidentielle, une politique de clémence du Parti et de l’État

La grâce présidentielle, souvent octroyée à l'occasion de jours fériés, d'événements majeurs ou dans des circonstances exceptionnelles, incarne la clémence du Parti et de l'État envers les personnes condamnées selon la loi. Cette année, suivant la décision du Président de la République, des grâces seront accordées de manière transparente, juste et conforme à la législation en vigueur.

>> La grâce présidentielle, une politique humaine de l’État vietnamien

>> Vinh Phuc : 71 détenus dont 5 étrangers bénéficient de la grâce présidentielle

À Khanh Hoa, en accord avec la décision de grâce présidentielle et les directives du Conseil consultatif pour ce travail, le centre de détention de la police provinciale s'est activement préparé en suivant des étapes strictes pour l'élaboration de la liste des prisonniers éligibles à la grâce, avant de la soumettre au président de la République pour approbation. Ce processus vise à garantir une application démocratique et transparente, en totale conformité avec la loi.

Photo : BCA/CVN

De plus, tous les prisonniers du centre seront informés de cette mesure humanitaire, leur permettant de comprendre la politique de clémence du Parti et de l’État et les incitant à rédiger volontairement leur demande s'ils remplissent les conditions nécessaires.

Pour faciliter la réintégration des détenus graciés dans la société, les responsables du centre de détention organisent activement des séances de conseil juridique et de formation professionnelle, aidant ainsi les prisonniers à acquérir des compétences et des connaissances pour assurer une réinsertion durable.

Le lieutenant-colonel Pham Hùng Manh, superviseur du centre a expliqué: "L’objectif est d'aider les détenus graciés à se familiariser avec les politiques juridiques et les dispositions légales afin d’éviter toute récidive lors de leur retour dans leur communauté après avoir bénéficié de la grâce. Ces activités contribuent également à leur repentir, à leur recherche d’emploi et à leur préparation pour devenir des membres utiles de la société", a-t-il indiqué.

Actuellement, 3 des 20 prisonniers du camp de détention de la police provinciale de Khanh Hoa sont éligibles à bénéficier de la grâce. Ces détenus s’efforcent toujours de s’améliorer en attendant le jour où ils pourront reconstruire leur vie. Parmi eux se trouve Vo Thi Phuong Uyên, originaire de Nha Trang.

"Je suis très heureuse d’être sur la liste des prisonniers pouvant bénéficier de la grâce présidentielle de 2024. Grâce à l’attention du Conseil de surveillance et des officiers, mes co-détenus et moi avons pris conscience de nos erreurs et nous nous efforçons de surmonter les conséquences de nos actes", a-t-elle confié.

Au camp de détention de Vinh Quang, relevant du ministère de la Police, plus de 100 prisonniers sur 4.000 peuvent demander une grâce présidentielle. Nguyên Van Luong, condamné à 8 ans de prison, a purgé près de 5 ans dans ce camp. En raison de son respect de la discipline et de sa bonne conduite, il figure sur la liste des détenus graciés.

"Je regrette profondément mes erreurs. J'espère être libéré avant la fin de ma peine et pouvoir retourner auprès de ma famille pour devenir un citoyen utile à la société", a-t-il déclaré.

Il est essentiel que la grâce présidentielle soit menée de manière transparente et conforme à la loi afin de garantir les droits et intérêts légitimes des détenus, tout en évitant les erreurs, a souligné le général de brigade Trân Van Thiên, directeur adjoint du Département de gestion des prisons, des établissements d'enseignement obligatoire et des écoles de réforme du ministère de la Police.

"Nous recherchons, examinons et établissons une liste des personnes éligibles à la grâce présidentielle cette année. Nous veillons à ce que les dossiers des personnes concernées soient conformes à la loi et que le processus soit strict, démocratique, juste et transparent", a-t-il affirmé.

Depuis 2009, plus de 92.000 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle, leur offrant une seconde chance de se réinsérer dans la société. Grâce à cette politique de clémence, le taux de récidive est remarquablement bas, à seulement 0,08%, démontrant l'efficacité de cet engagement humaniste du Parti et de l'État.

VOV/VNA/CVN