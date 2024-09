Le typhon Yagi fait neuf morts et 187 blessés

Selon un bilan actualisé jusqu’à 07h00 le 8 septembre par l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), neuf personnes ont trouvé la mort à cause du typhon Yagi, dont quatre à Hoà Binh, trois à Quang Ninh, une à Hai Phong et une à Hai Duong.