Le typhon Wipha progresse vers l’ouest-sud-ouest à 15 km/h

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, dans les trois prochaines heures, le typhon continuera de se déplacer vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 15 km/h.

Dans la zone spéciale de Bach Long Vi, des vents de niveau 10 avec des rafales de niveau 12 ont été enregistrés. Des pluies diluviennes ont touché le delta du Nord, Thanh Hoa et Nghê An. Le niveau de la mer a monté de 0,5 à 1 m entre Hung Yên et Quang Ninh, provoquant un risque élevé d’inondation en zones côtières et estuariennes.

À 16h le 22 juillet, le typhon devrait traverser Hai Phong vers Thanh Hoa, avec des vents atteignant le niveau 8 et des rafales de niveau 10. Les zones touchées incluent le golfe du Bac Bô, les régions côtières et le continent des provinces de Quang Ninh à Thanh Hoa. Le niveau de risque de catastrophe actuel est de niveau 3.

À 4h du matin le 23 juillet, le typhon devrait atteindre la frontière entre le Vietnam et le Laos, avec des vents inférieurs au niveau 6. Il devrait s'affaiblir en une dépression à 7h le même jour au Laos.

Du 22 au 23 juillet, des pluies très abondantes (200-300 mm, localement plus de 500 mm) sont prévues sur le delta du Nord, Thanh Hoa et Nghê An. Le Nord et Hà Tinh connaîtront des pluies modérées à fortes (70-150 mm, localement plus de 250 mm), accompagnées d'orages, de foudre et de vents violents. Risques de crues soudaines, glissements de terrain en zones montagneuses, et inondations en zones basses.

Toujours selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, une zone de convection continue de se développer, provoquant des pluies dans plusieurs localités de Hanoï, notamment Doai Phuong, Yên Xuân, Hoà Lac, Huong Son, Dai Xuyên, Phu Xuyên, Chuyên My, Ung Hoa, Ba Vi et Yên Bai. Entre 5h20 et 8h30 le 22 juillet, les pluies devraient persister et s'étendre à d'autres quartiers de la capitale, accompagnées de risques de tornades, d'éclairs et de rafales violentes.

VNA/CVN